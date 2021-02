Kad u nedjelju u 12 sati centrom Zagreba zahuči Grički top, četiri kilometra dalje dvije će detonacije srušiti dimnjake stare ciglane na Črnomercu.

Stradali su u zagrebačkom potresu i na njima su bile vidljive pukotine. Gotovo sedam dana trajale su pripreme glavnog izvođača radova, tvrtke Kamgrad, kako bi sve prošlo bez ikakvih posljedica za susjede starog kompleksa. U tom vremenu čistili su okoliš, postavljali zaštitne ograde i prepreke kako nepozvani ne bi mogli ući. Uz to, mineri tvrtke Geotehna Varaždin složili su plan rušenja dimnjaka koji ima nekoliko stijenki. Kako su nam pojasnili izvođači radova, izbušili su rupe u ciglama koje tvore trokut. Morali su ih napraviti u smjeru u kojem će padati dimnjaci, prema sjeveru, te će biti ispunjeni eksplozivom. Točnu količinu taje, no kako neslužbeno doznajemo, bit će im potrebno nešto ispod 30 kilograma. Njime će ispuniti šupljine te će to, prilikom detonacije, stvoriti svojevrsni klin koji će nagnuti i urušiti dimnjake. S obzirom na to da oni nisu građeni od betona, neće pasti kao stablo na tlo, nego će se kompletno raspasti.

- Bit će to situacija kakvu su ljudi imali priliku vidjeti u filmovima. Sve smo osigurali i sa zadnjim pripremama počinjemo u nedjelju ujutro. Rušenje se očekuje u podne, i to istovremeno oba dimnjaka - rekli su nam kratko iz Kamgrada. Cijeli kompleks je zato podijeljen u nekoliko sigurnosnih zona. Sve će, prije akcije, morati pregledati zaštitari i maknuti sve ljude.

Kako su najavili, sve će biti popraćeno zvučnim signalima. Prvi signal, jedanput dugo, oglasit će se kad su minske bušotine napunjene i začepljene. Sve osobe koje nisu uključene u radove na miniranju moraju se udaljiti iz područja miniranja i otići u zaklon. Drugi signal, dva puta dugo, najavit će okupljenima da su mine pripremljene za paljenje. Treća zvučna obavijest, tri puta dugo, bit će najmanje jednu minutu poslije drugog signala, a objavljuje početak paljenja mina.

Za kraj će pustiti i četvrti signal, jedanput kratko, što će značiti završetak miniranja i daje se nakon što palitelj provjeri da na radilištu nema opasnosti.

- Ovim putem molimo sugrađane koji žive u neposrednoj blizini da do 11.45 sati otvore prozore i spuste rolete te ih drže otvorenima do oglašavanja kraja detonacija zvučnim signalom kako ne bi došlo do pucanje stakala uslijed stvaranja podtlaka prilikom miniranja. Nadalje, molimo ih da ne stoje kraj otvorenih prozora i gledaju rušenje dimnjaka - napisali su iz Kamgrada.

- Za potrebe izvođenja radova uklanjanja dimnjaka na lokaciji Ilica 288 (objekt Stara ciglana) od 11.45 do 12.15 sati biti će onemogućeno kretanje Ilicom na dijelu od Selske ceste do Oranice. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji: Ilica - Oranice - Zagrebačka cesta - Prilaz baruna Filipovića i Ilica - Selska cesta - Zagorska - Tomislavova - Zagrebačka cesta - Oranice - dodali su iz Kamgrada.

Uz kompleks će dežurati angažirani dobrovoljni vatrogasci. S obzirom na to da će nakon rušenja nastati veliki oblak prašine, bit će zaduženi da je što prije vodom spuste na zemlju.

Inače, za gradnju velike ciglane na Črnomercu 1885. zaslužan je istaknuti zagrebački poduzetnik Adolf Müller. Kompleks bi u budućnosti trebao biti prostor za kulturu, rekreaciju i sport.