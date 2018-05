'Uradi sam' bacačem plamena zapalili hotel i skoro ubili ženu

Britanka, majka dvoje djece otišla je na godišnji odmor i zamalo poginula u požaru hotela u odmaralištu Magaluf, na Mallorci, koji su u sobi ispod njezine izazvali pijani tinejdžeri. Grupa razuzdanih adolescenata pokušavala je probuditi svojeg prijatelja s 'uradi sam' bacačem plamena.

Koristili su aerosol sprej i upaljač te ga plamenom pokušali opeći po stopalima. Umjesto toga, zapalili su madrac na kojem je spavao. Vatra se brzo širila, a u sobi iznad njihove spavala je 28-godišnja Kristina Emma koju su probudili gusti crni dim i plamen. Ustala je iz kreveta i potrčala prema vratima, a pod je već bio toliko užaren da je na stopalima dobila opekline.

'Mislila sam da ću propasti u požar'

- Kada sam se probudila i otvorila oči, soba je bila puna crnog dima i mislila sam da moja soba gori. Počela sam vrištati. Plamen je do tada već bio tako visok da je vatra zahvatila i moj balkon. U životu nisam tako brzo trčala. Pod je bio toliko vruć da sam mislila da će se urušiti u svakom trenutku. Mislila sam da ću propasti u požar. Bojala sam se za svoj život, mislila sam da je to to - ispričala je za britanski Sun.

Na Facebooku je objavila snimku požara i napisala: 'Tek sam sad ovo vidjela i došlo mi je zlo. Glupi, glupi klinci'.

Nakon što su me vatrogasci odveli do moje sobe, morali su me držati jer nisam mogla hodati. Kazala je da je cijela bila prekrivena crnim dimom i da je zaudarala po vatri.

- Kad sam otišla pod tuš, voda koja se s mene cijedila bila je potpuno crna - dodala je. U požaru su joj sve stvari uništene. Uspjela je spasiti samo putovnicu i telefon, kojem je puknuo ekran.

U požaru nije bilo teže ozlijeđenih, ali nekoliko ljudi se moralo obratiti liječniku jer su udahnuli previše dima.

Prema prvim procjenama, napravljena je šteta u iznosu od nešto više od milijun kuna. Četvero tinejdžera koji su izazvali požar, dvije djevojke i dva mladića između 19 i 21 godine, privedeni su pa pušteni uz jamčevinu, uz zabranu napuštanja otoka dok ne prikupe 218.500 kuna.

- Morali su predati putovnice, a određena im je jamčevina od 219.000 kuna koju moraju zajedno platiti. Ako uspiju prikupiti novac, putovnice će im biti vraćene - objasnio je sudski službenik.