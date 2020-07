Uragan Hanna pogodio Teksas, rušio stupove i prevrtao vozila

<p>Hanna, prvi uragan atlantske sezone 2020., pogodio je u nedjelju obalu Teksasa, rušeći stupove dalekovoda, praćen obilnim oborinama i snažnim vjetrovima u cijeloj regiji.</p><p>Hanna je došla do američke obale kod otoka Padre u subotu kasno navečer kao uragan 1. kategorije na Saffir-Simpsonovoj ljestvici koja ima pet stupnjeva. Obrušila se na dijelove Teksasa koji su već bili jako pogođeni epidemijom koronavirusa.</p><p>Snažni vjetrovi prevrtali su kamione i rušili drveća, a neke kuće ostale su bez krovova. Na nekim mjestima palo je više od 30 cm kiše po četvornom metru pa je poplavljen dio prometnica u južnom Teksasu. Zasad nema izvješća o ozlijeđenima.</p><p>Na video snimci koja kruži internetom tvrdi se kako su vjetrovi srušili tek podignute dijelove zida na granici između SAD-a i Meksika, no autentičnost videa nije još potvrđena. U jednom trenutku bez struje je ostalo gotovo 300 tisuća domova, no dio kvarova je u međuvremenu otklonjen.</p>