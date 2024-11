Ured europskog tužitelja: Oni su podmićivali za uspjeh na javnim nabavama, a zatim prali novac

Ured europskog javnog tužitelja je jučer, nakon višemjesečnog istraživanja, protiv osam okrivljenih osoba i dvije pravne osobe. Fokus te istrage su aktivnosti zločinačkog udruženja koje je za cilj imalo plasman medicinskih robotskih uređaja u hrvatske bolnice putem javnih nabava po neosnovano uvećanim cijenama. Taj cilj su ostvarivali serijskim i sistemskim podmićivanjem svih relevantnih dionika u sustavu javnog zdravstva u zamjenu za osiguranje financiranja tih javnih nabava i provedbu tih javnih nabava metodom isključenja tržišnog natjecanja.

Nakon što bi u tim targetiranim javnim nabavama ostvarili uspjeh metodom pranja novca dijelili imovinsku korist posredstvom trgovačkih društava koje su kontrolirali. Zbog zbilja bizarne situacije u kojoj imamo dva konkurirajuća spisa u tužiteljsko-pravnom prostoru EPPO je bio primoran danas podnijeti prijedlog za određivanjem istražnog zatvora zbog niza istražno zatvorskih osnova protiv pet okrivljenika. Županijski sud u Zagrebu u potpunosti je prihvatio prijedlog EPPO te protiv svih predloženih okrivljenika odredio istražni zatvor po svim predloženim osnovama - kazao je delegirani tužitelj Ureda europskog javnog tužitelja Tomislav Kamber.

Zagreb: Izjava EPPO-vog tužitelja Tomislava Kambera | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Na pitanje što ako glavni državni odvjetnik donese odluku da je Uskok nadležan za cijeli slučaj rekao je da je to hipotetsko pitanje i da ne želi ništa prejudicirati.

- Ono što mogu reći je da je Ured europskog javnog tužitelja sada preuzeo spis u okviru kojeg Uskok postupa. Očekujemo da kolege iz Uskoka nama dostave spis i da mi nastavimo rad u okviru jedinstvenog i cjelovitog predmeta - rekao je Kamber.

Na pitanje jesu li od gdo zatražili rješavanje sukoba nadležnosti kazao je da su postupali u okviru Uredbe o funkcioniranju EPPO , koja je nadnacionalne snage.

- Temeljem ovlasti koje nam daje Uredba mi smo preuzeli predmet kojeg trenutno Uskok vodi u odnosu na činjenični supstrat koji je dijelom isti kao i činjenični supstrat iz predmeta Europskoj javnog tužitelja. Što se nas tiče, sukoba nadležnosti nema, postoji samo obveza nacionalnog tijela da nam dostavi predmet - rekao je Kamber.

Na pitanje jesu li izvijestili DORH o izvidima i jesu li to morali, kao što je nagovijestio Ivan Turudić, ponovio je da je EPPO u cijelosti postupio u skladu s Uredbom. Vezano za Beroša, rekao je da će braniteljica šestookrivljenog u njihovom predmetu dobiti rješenje o provođenju istrage, koje je vrlo detaljno i ima nekih 150 stranica.

Bivši ministar Vili Beroš odlazi sa Županijskog suda u Zagrebu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

- Imamo situaciju koja je stvarno bizarna. Zbog toga što imamo dva konkurirajuća spisa EPPO nije mogao jučer ni danas ispitati određeni broj okrivljenika niti u odnosu na njih predložiti istražni zatvor - kaže Kamber.

Dodaje da je činjenica da je, prema informacijama u javnom prostoru, obuhvat inkriminacije s kojom je Uskok išao u svom istraživanju dramatično uži u odnosu na opseg inkriminacije s kojim je u realizaciju svog istraživanja išao EPPO.

- Uskoku prema informacijama koje su emitirane ova dva dana fali dobar jedan dobar dio priče, fali nekoliko okrivljenika i ono što mi je isto jako čudno, Uskok je postavio svoju priču na način da okrivljenici koji su obuhvaćeni i kod njih i kod nas imaju drugačija djela i drugačije uloge - rekao je Kamber i naglasio da za nastalu situaciju nije kriv EPPO.

- Riječ je o zbilja jednoj vrlo bizarnoj i presedanskoj situaciji. Mi smo bili u vrlo visokom stupnju spremnosti za realizaciju akcije, imali smo rješenje o provođenju istrage koje je bilo napisano na otprilike 150 strana, imali smo plan pretraživanja xy, da se tak izrazim, osoba i prostora. Planirali su krenuti u realizaciju svog istraživanja vrlo skoro - rekao je Kamber.

Vezano za Europski uhidbeni nalog za nedostupne Petrače, rekao je da će on biti realiziran vrlo skoro, čim bude pravomoćno određivanje istražnog zatvora jer je to zakonski preduvjet za EUN. rekao je i da nemaju nikakvih podataka o tome kad je Uskok započeo s izvidima, na temelju čega su krenuli s izvidnim radnjama ni čime je to rezultiralo nemaju.