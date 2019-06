'Urezali su mi riječ druker na leđa': Slučaj otišao u zastaru

Na glavu su mi stavili kapu i još nešto preko očiju i počeli me cipelariti, udarati me nečim po nozi. Udarali su me dok mi nisu slomili nogu. Na leđima su mi na kraju urezali riječ "druker". Trajalo je to oko pola sata.

Ispričao je to 2004. godine M.G. kojega su te godine četiri štićenika malološinjskog Doma za odgoj brutalno zlostavljali. Cijeli slučaj širu javnost ostavio je u šoku i nevjerici. Tada najstariji zlostavljač, 18-godišnji J.L., osuđen je na godinu i pol zatvorske kazne koju nikada nije odslužio, a sada neće ni morati.

Brutalno ga pretukli i žigosali

Naime, ovih dana je prošlo deset godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen za kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede, pa je riječki Županijski sud morao donijeti rješenje kojim se obustavlja postupak izvršenja kazne zatvora. Gdje se J.L. sada točno nalazi nije sa sigurnošću poznato, no dosad se spekuliralo da je najprije izbjegao u Srbiju, a onda otišao za Kanadu i Njemačku, gdje je i rođen javlja Novi list.

Podsjetimo da je M.G. imao samo 15 godina kada su ga njih četvorica na prijevaru doveli u šumu na Čikatu gdje su ga brutalno pretukli i žigosali. Bila je to odmazda za drukanje, jer se Mario obratio odgajateljima za pomoć. Kada je iživljavanje završilo, napadači su ga odvezali i ostavili ležati, a on je smogao snage pa se dovukao do glavne ceste gdje ga je slučajni prolaznik pronašao i pozvao Hitnu pomoć.

Nitko ne zna gdje je nasilnik

Na prvom suđenju u svibnju 2005. godine riječki Općinski sud ga je oslobodio optužbe, zbog nedostatka dokaza. Ali, ta je presuda poslije ukinuta, a na ponovljenom suđenju u srpnju 2007. godine J.L. je riječki Općinski sud u odsutnosti proglasio krivim za nanošenje teške ozljede i osudio ga na 18 mjeseci zatvora.

Presuda je postala pravomoćna u lipnju 2009. godine, kada ju je potvrdio riječki Županijski sud. No, u rujnu 2009. godine, kada je J.L rješenjem Županijskog suda u Rijeci upućen na izdržavanje kazne zatvora nije ga se moglo pronaći. Za njim su izdane tjeralice koje jednako tako nisu urodile plodom, a sada kada je cijeli slučaj otišao u zastaru se slobodno može vratiti u Hrvatsku bez straha od zatvora.