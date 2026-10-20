Urušio se ilegalni rudnik zlata u Kolumbiji, 14 ljudi je poginulo

Četrnaest osoba poginulo je, a još sedam ih je ozlijeđeno nakon urušavanja ilegalnog rudnika zlata na jugozapadu Kolumbije, priopćile su lokalne vlasti u ponedjeljak.

Akcije potrage i spašavanja su završene, rekao je guverner Nariña Luis Alfonso Escobar.

Guverner je pozvao nacionalnu vladu, Nacionalnu rudarsku agenciju te Ministarstvo rudarstva i energetike da ubrzaju proces formalizacije statusa ilegalnih i malih rudara kako bi se poboljšali uvjeti rada i sigurnosni standardi.

U kolovozu je 13 ljudi poginulo u sličnoj rudarskoj nesreći u gradu Policarpa, također u pokrajini Nariño.

Neformalno i neregulirano rudarstvo uobičajeno je u ruralnim dijelovima Kolumbije, gdje rudarske aktivnosti često nemaju odgovarajuću sigurnosnu infrastrukturu, što dovodi do čestih nesreća sa smrtnim ishodom.