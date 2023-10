Uskočio u more u Zadru da spasi unesrećene: 'Pomislio sam na one dečke i istog trena skočio...'

Bilo je negdje oko jedan sat iza ponoći, išao sam iz grada prema mostu i kad sam stigao do rive čuo sam u pravcu Peglice jedan ili dva tupa udarca, pogledao i vidio da je nešto zaiskrilo. Shvatio sam da je sigurno neki auto sletio s ceste i u nešto udario, rekao je za Antenu Zadar Petar Biloglav koji je u noći na nedjelju kada je automobil belgijskih registracija upao u Jazine, skinuo sa sebe odjeću i – zaronio u želji da pomogne unesrećenima.

- Krenuo sam brzo prema tamo, nekih 100-150 metara. Dok sam ja stigao tamo, već je došla i policija, jer su oni u blizini kod Peglice kontrolirali promet. Vidim auto u moru, vidi se samo registracija na površini, nitko ništa ne zna, koliko ih je u autu… Policajci stoje, uzvrtili se, zivkaju nekoga, valjda vatrogasce, čujem da spominju ronioce. Ali, vrime ide, pomislija sam u tom trenutku na one dečke koji su prije oko godinu dana upali u more i stradali, poznavao sam ih. Ne znam kako i zašto, istog trena sam se krenuo svlačiti, odbacio traperice i skočio u more - priča Petar.

Naime, policajac mu je dao lampu te mu vikali da se pazi. Kada je zaronio shvatio je da u automobilu nema nikoga te da se vozač uspio spasiti.

- Jedan policajac mi je dao lampu. Bilo je hladno i mračno, uspio sam vidjeti da na mjestu vozača nema nikoga, ništa mi nije bilo jasno. Odozgo su mi vikali da pazim, da me auto ne povuče dolje. Pokušavao sam otvoriti vrata ali su se blokirala. U međuvremenu su došli vatrogasci, jedan od njih mi je dao kramp, ali je dolje u moru bilo nemoguće krampom jako udariti zbog otpora vode. Tek na kraju smo skužili da u autu nema nikoga. Vozač se očito odmah izvukao iz auta i pobjegao, otplivao, tko zna iz kojih razloga. Ne znam što se u tom času dogodilo, možda je bio u šoku, iz straha zbog nečega. Ne znam je li se uplašio policije koja je tamo zaustavljala i kontrolirala vozače. Uglavnom, lociran je i odveden na Hitnu, čuo sam poslije da u krvi nije imao alkohola, ali da će biti testiran i na droge. Došla je i Hitna, oni su me zaogrnuli nečim kad sam izišao iz mora - prisjetio se Petar te situacije.

'Čudi me da nitko od policajaca nije poduzeo nešto konkretno'

- Pa, ne znam, nisam o tome razmišljao, reagirao sam spontano. Dok je to trajalo, bilo se tamo okupilo već hrpa ljudi, a čudi me da nitko od policajaca nije poduzeo ništa konkretno. Bila su četvorica, stajali su gore i samo zvali druge službe, jedan mi je dao lampu. Hvala Bogu, nije bilo nikoga u autu, vozač je očito odmah izišao i pobjegao, ali isto tako moglo je biti ljudi u autu, bila bi ista stvar. U tom trenutku su važne sekunde, dok stignu vatrogasci i ronioci, može biti kasno - zaključio je Petar.