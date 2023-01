USKOK optužio 27 zaposlenika splitske Čistoće radi mita te zloupotrebe položaja i ovlasti

USKOK je na Županijskom sudu u Splitu podigao optužnicu protiv 27 hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju.

- Optužnicom se 1. okrivljeni stavlja na teret da je, u razdoblju od 22. veljače do 27. travnja 2019. u Splitu, kao v.d. direktor i direktor tehničke službe trgovačkog društva Čistoća (dalje: Čistoća) registriranog za obavljanje komunalnih djelatnosti, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, sukladno prethodnom dogovoru s drugim okrivljenim poslovođom Odlagališta otpada Karepovac (dalje: Odlagalište), na nagovor i traženje 16. do 21. okrivljenog, u namjeri da im pribave nepripadnu materijalnu korist, iako su znali da je Dozvola za gospodarenjem otpadom izdana Čistoći istekla 31. prosinca 2018. zbog čega se nakon toga nije mogao zbrinjavati drugi otpad osim komunalnog otpada iz kućanstva, omogućio da na Odlagalištu odlažu građevinski i drugi otpad koji se ne smije odlagati i kojeg je potrebno zbrinuti kod ovlaštenih trgovačkih društava na za to predviđenim lokacijama i uz određenu cijenu usluga - navode iz USKOK-a.

Naveli su da je prvi okrivljeni u više navrata nalagao dvojici zaposlenika Čistoće da službenim i drugim vozilima preuzimaju građevinski otpad te da ga potom odvezu i odlože na Odlagalište, pri čemu je on prema njihovom prethodnom dogovoru odobravao prihvat takvog otpada.

- Osim toga trojica drugih okrivljenika, kao zaposlenici Čistoće radili su na poslovima rukovatelja građevinskim strojevima i radnika na deponiju Odlagališta u gradu. Oni su tražili od 200 do 500 kuna po kamionu za omogućavanje ulaza u prostor Odlagališta radi odlaganja građevinskog otpada. Taj otpad su potom zatrpali zemljom - dodaje USKOK.

