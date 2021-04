Dok se kreveti u COVID bolnici na kraju grada opet pune prema maksimumu, doznajemo da u KB-u Dubrava već dulje “operira” i Uskok. Istražuje nabavu hibridne operacijske sale iz 2019. godine.

Početkom ove godine je, kako neslužbeno doznajemo, Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta započeo izvide u Dubravi i zatražio svu dokumentaciju vezanu uz javnu nabavu hibridne operacijske sale. To su vrlo moderne dvorane koje omogućuju nove, bolje standarde operiranja. Sala u Dubravi je natječajem procijenjena na devet milijuna kuna, bez PDV-a, i bolnica je dobila tri ponude. Natječaj je otvoren u kolovozu 2019., a odabrana je ponuda vrijedna, s PDV-om, 11,2 milijuna kuna.

Iako je odluka o odabiru donesena u kolovozu prošle godine, ugovor još nije potpisan. Tako službeno odgovara i sadašnje ravnateljstvo KB-a Dubrava, na čelu s dr. Ivicom Lukšićem, koji je bolnicu preuzeo kasnije. Iz Uskoka odgovaraju kako su njihovi izvidi tajni i ne daju informaciju o tome provode li se ili ne. Neslužbene informacije iz više izvora kažu, međutim, da je Uskok i dalje u Dubravi te da je sva dokumentacija o ovoj javnoj nabavi kod njega.

Sama bolnica navodi da je odabrana najpovoljnija ponuda, ali i da ugovor još nije sklopljen.

- Ugovor još nije sklopljen, a sve traje već nekoliko godina. Jasno vam je da se nešto veliko ovdje valja - kažu nam upućeni izvori u bolnici.

O ovoj, još jednoj zdravstvenoj aferi pitali smo i ministarstvo Vilija Beroša, koji je u to vrijeme - od siječnja 2018. do kraja siječnja 2020. - bio pomoćnik ministra zdravstva Milana Kujundžića. Ništa nam, međutim, zasad nije odgovoreno, kako o Uskokovu “češljanju”, tako ni o anketi koju je Ministarstvo poslalo bolnicama, a također se tiče hibridnih sala za operacije.

Bolnice su, doznajemo, dobile upit od “visoke važnosti” da do kraja veljače ove godine ministarstvu odgovore imaju li hibridnu operacijsku dvoranu, a ako je nemaju, je li im potrebna. Iako nam je iz ministarstva obećan odgovor, na tu se temu više nisu javili pa ostaje nepoznato zašto sad, u doba pandemije, a time i smanjenih operativnih zahvata, bolnice anketiraju o nabavi najmodernijih, hibridnih operacijskih sala.

Istodobno, pitali smo ministra, kako nema novca za lijekove, a ima za novu opremu, no komentar na to pitanje od njega nismo dobili. Hibridne dvorane su “svemir” za operacije, no u ovom trenutku nama jako dalek, kažu upućeni. Nema ni dovoljno kadra obučenog za rad u njima. Zapravo bi trebale poslužiti i kao marketing bolnicama, da privuku vrhunske liječnike. Međutim, nije trenutak za takvo nešto, dodaju.