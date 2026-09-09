Uskok objavio tri nova izvješća o opasnim spojevima u Gospiću i razini zagađenja u Benkovcu

ŠTO KAŽE NALAZ HZJZ

Uskok je objavio i mišljenje HZJZ-a koje su dobili 8. rujna ove godine, a izrađeno je 20. kolovoza. Ovo mišljenje odnosi se na PFAS u otpadu i podzemnim vodama oko industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću.

HZJZ je potvrdio PFAS i u samom otpadu i u podzemnim vodama. U eluatu otpada analizirano je 20 PFAS spojeva, a detektirano ih je šest. U podzemnim vodama potvrđena su četiri i to kratkolančana spoja, koja lakše i brže putuju kroz okoliš. Tu je i nalaz iz piezometara: uzorak iz bušotine neposredno kraj otpada koje su Šinceki i ekipa navodno deponirali ima 28 puta više PFAS-a nego drugi uzorci. Drugim riječima, PFAS je iz otpada, ne iz septičkih jama, kako se Šincek probao braniti.

Dokument potvrđuje da su PFAS spojevi iz otpada pronađeni i u podzemnoj vodi, samo HZJZ kaže da su izmjerene razine niže od onih koje literatura bilježi na jače onečišćenim odlagalištima.