Vedran Pavlek na meti Uskoka? Uhićenja od jutra. Iz Saveza su izvukli čak 30 milijuna eura?!
Istražitelji navodno sumnjaju da je Pavlek bio mozak operacije koji je određivao kad će se što platiti te na koji način. Dio suradnika Hrvatskog skijaškog saveza u proteklim je danima potvrdilo 24sata da su dio plaće dobivali na račun, a dio na ruke ‘kad bi Raos išao u Austriju’.
A upravo u Austriji je tvrtka Vedrana Pavleka, koja je označena kao ‘bankomat’ u ovoj aferi.
Hrvatski skijaški savez je zapravo bio, navodno, samo protočni bojler kroz kojeg su prošli milijuni eura.
Istražitelji su od jutra pred Pavlekovom kućom.
Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura! Kako 24sata neslužbeno doznaje, shemu izvlačenja su postavili tako da su tvrtkama povezanima s Pavlekom i Mauserom, plaćali nepostojeće poslove.
Policija po nalogu Uskoka od ranog jutra provodi opsežnu akciju u Zagrebu i Istri koja je povezana, kako se neslužbeno doznaje s izvlačenjem novca iz Hrvatskog skijaškog saveza, a neslužbeno doznajemo, u fokusu je navodno Vedran Pavlek. To i nije neobično s obzirom na sve sto je iscurilo u javnost proteklih tjedana. Međutim, prema informacijama 24sata, nitko ne zna gdje je Pavlek. Nema ga na uobičajenim lokacijama, a nije ni na adresi prebivališta.
24sata doznaje da su osumnjičeni i bivši glasnogovornik Nenad Eror, bivši tajnik Damir Raos, Georg Mauser i Božena Hrvoj Mejić.
Po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) provode opsežnu akciju u Zagrebu i Istarskoj županiji.
Riječ je o uhićenjima i provođenju hitnih dokaznih radnji nad više osoba za koje se osnovano sumnja da su djelovale u sklopu zločinačkog udruženja te počinile više koruptivnih kaznenih djela, kao i kaznena djela pranja novca.
Kako je priopćeno, tijekom jutarnjih sati uhićeno je nekoliko osoba, a kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku na području Policijske uprave zagrebačke i istarske.
Nakon dovršetka istraživanja, osumnjičenici će biti predani pritvorskom nadzorniku, dok će protiv njih USKOK-u biti podnesena kaznena prijava.
USKOK će, nakon ispitivanja osumnjičenika, donijeti odluku o daljnjem postupanju te će o svim relevantnim informacijama pravodobno obavijestiti javnost.