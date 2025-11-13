UŽIVO Plenković na sjednici predstavlja proračun za 2026.

Obavijesti

Piše Snježana Krnetić, Antonela Šaponja,
Zagreb: Održana sjednica Vlade Republike Hrvatske

Premijer Andrej Plenković ranije je poručio da će proračun za iduću, 2026. godinu biti otporan, ambiciozan, održiv i socijalan

Na dnevnom redu sjednice Vlade našao se prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2026. - 2028., nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu., kao i prijedlog odluke o donošenju Programa priuštivog najma. Premijer Andrej Plenković ranije je poručio da će proračun za iduću, 2026. godinu biti otporan, ambiciozan, održiv i socijalan. 

