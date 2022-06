Plenković o divljanju cijena goriva: Intervenirat ćemo, mjere će se znati u ponedjeljak

U 12:30 sati počinje redovna sjednica Vlade.

Na dnevnom su redu dvije odluke vezane uz nabavu energenata - odluka o osiguranju nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske te odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske.

Na dnevnom su redu izmjene i dopune Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Zakona o Pravosudnoj akademiji te Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Na dnevnom su redu i izmjene i dopune Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (EU) i prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama (EU).

Uoči sjednice Vlade izjavu je medijima dao ministar zdravstva Vili Beroš.

Beroš se na početku osvrnuo na najave o obaveznim sistematskim pregledima.

- Slušao sam struku u pandemiji i slušam je i sad. S obzirom na naše loše životne navike struka upozorava da moramo pojačati preventivu. U javnom zdravstvenom sustavu ne postoje sistematski pregledi kao takvi. Forma sistematskog u javnom zdravstvu ne postoji - rekao je Beroš.

- Osnovana je radna skupina koja je krenula s radom. Dosta je kritičara, ali ja to pozdravljam. Struka je ta koja će odrediti ovisno o dobi i spolu što je kome i u kojem intenzitetu potrebno - rekao je Beroš.

- Ne brinemo dovoljno o zdravlju, moramo pojačati zdravstvenu pismenost i vratiti se na Štamparovske metode - poručio je Beroš.

Komentirao je i slučaj KBC-a Osijek o kojem su prva pisala 24sata.

- Prekid trudnoće je vršio liječnik, to mi je jutros telefonski rekao ravnatelj bolnice. Kada dobije očitovanje bolnice ako budu postojali elementi poslat ćemo inspekciju. Svaka ustanova u Hrvatskoj mora omogućiti prekid trudnoće. Dodatno smo upozoravali sve ustanove da moraju poštovati tu regulativu - rekao je Beroš.

- Važno je da pokažemo svi poštovanje prema važnim datumima i državnim praznicima. Ovaj tjedan bio je ispunjen važnim događajima. Strane komisije utvrdile su da nemamo makroekonomskih poteškoća. Gospodarstvo je stabilno, nezaposlenost je nikad manja. Konstatirano je i da je Hrvatska ispunila sve uvjete za ulazak u Eurozonu. - rekao je Plenković u uvodnom obraćanju.

- Biti ćemo zemlja koja će provesti najmanje vremena u čekaonici koji se zove europski tečajni mehanizam. To je jako dobro i poticajno. Imali smo ovaj tjedan važan sastanak Europskog vijeća o sankcijama Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Otvara se velika mogućnost za Hrvatsku na mogućnost dodatnih investicija i preinaka da bi išli na 6,1 milijardu kubika plina i time bismo učinili Hrvatsku referentnom. Dodatnim ulaganjem u plinovode možemo postati energetski hub. Ista stvar je i sa naftom Hrvatska ima mogućnost putem Omišlja i jadranskog naftovoda da doprema naftu u Europu i to sve sa minimalnim preinakama. Dolazimo onda do 15,6 milijuna tona nafte. Hrvatska svoju novu poziciju treba na najbolji mogući način pretvoriti o regionalnoj poziciji. Ovo su tektonske promjene u dobavljanju energenata u Europi. Što se tiče rasta cijena energenata donijet ćemo odluke koje će ublažiti rast cijena naftnih derivata, a o tome ćemo više u ponedjeljak kada se završe sve analize - rekao je Plenković.

- Imali smo kvalitetan susret sa njemačkim kancelarom Schlozom. Prvi službeni susret otkad je on postao kancelar. Smatramo da je jako dobro da Hrvatska i Njemačka jačaju razmjenu i suradnju. Važna je i snažna podrška Hrvatskoj pri ulasku u Schengen i u eurozonu - rekao je Plenković.

- Bili smo ovaj tjedan i u Slavoniji. Nastojimo do kraja mandata dovršiti puni profil autocest koja će povezivati BiH i Mađarsku preko Hrvatske. Uglavnom, jako je puno aktivnosti i angažmana ovo je samo dio toga što se zbiva, svi su resori maksimalno posvećeni dobrobiti naših građana - rekao je Plenković.

Na kraju svog obraćanja čestitao je jubilej engleskoj kraljici Elizabeti koja slavi 70 godina na tronu Velike Britanije.

