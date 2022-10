Plenković: Zgrožen sam izjavom Milanovića. Našli smo balans, zabranit ćemo rad nedjeljom

Volio bih da se javnost prisjeti da hrvatska država odlukama Vlade vojno podržava Ukrajinu već mjesecima, ne samo politički, diplomatski, humanitarno, ekonomski i financijski već i slanjem vojne pomoći i ako je to netko od ovih jučerašnjih bojkotera i proruski nastrojenih političara zaboravio, bilo bi dobro da to osvijesti, poručio je na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković osvrćući se na odluku EU o obuci ukrajinskih vojnika u zemljama koje iskažu spremnost za to.

Naš ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je u ime naše Vlade na Vijeću ministara iskazao volju za pomoć Ukrajini u tom smislu, što je naišlo na oštru reakciju predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića, koji je poručio kako to dopustiti neće jer bi to značilo dovođenje rata u Hrvatsku.

Plenković je sve protivnike pomoći ukrajinskim vojnicima nazvao prorusima.

- Da pojasnimo o čemu se radi, EU je u procesu osnivanja misije pomoći Ukrajini, ministar Grlić Radman je iskazao načelnu spremnost Hrvatske da sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika. U obuci. Uz Hrvatsku je još 12 zemalja iskazalo spremnost da ta obuka bude na teritoriju njihovih zemalja. Dakle, radimo ono što u potpunosti na tragu naše politike, koja je konzistentna i prije 24. veljače i poslije, nismo od onih koji su do 24. veljače kalkulirali. I zato izražavam zgroženost reakcijama predsjednika Republike, a još više ovih njegovih trabanata u Saboru, koji u biti razotkrivanju svoje proruske stavove - poručio je Plenković.

Ovdje se ne radi ni o kakvom ulasku Hrvatske u rat, naglasio je, nego o politici Hrvatske u okviru širih aktivnosti EU kroz misiju pomoći treniranja instruktora.

- Evo, pitajmo potpredsjednika Vlade da li su možda u Hrvatsku dolazili tijekom Domovinskog rata instruktori drugih vojski? Jesu. Jesu li se naši vojnici išli obučavati u neke druge zemlje? Jesu. Što je ovdje čudno? Dronovi kamikaze padaju po glavnom gradu Kijevu, a ovdje se najedanput ova začuđena ekipa, koja nije bila u stanju dignuti ruku za Deklaraciju o Ukrajini prije 24. veljače, nego su tek poslije stali na pravu stranu povijesti, iščuđava - rekao je premijer.

Vlada će i dalje biti na pravoj strani i prava i povijesti i morala, dodao je.

- A ovi drugi? To ćemo vidjeti. Vrednovat će se za čiji račun rade, za koga rade i zašto to rade. To su temeljna i ključna pitanja - poručio je.

Najavio je kako se idućeg tjedna u Zagrebu održava prvi parlamentarni sastanak Krimske platforme u suorganizaciji predsjednika našeg Sabora, Gordana Jandrokovića te ukrajinskog parlamenta, Ruslana Stefančuka. Potvrdio je i dolazak Nancy Pelosi, predsjednice Zastupničkog doma SAD-a.

- Doći će i brojni drugi šefovi parlamenata i to Hrvatsku pozicionira gdje smo u kontekstu kršenja međunarodnog prava i poretka, koje je u proteklih 10-ak mjeseci napravila Rusija - rekao je Plenković.

'Ograničili smo cijene goriva, plaćat ćemo jedan obrok u školama, raste minimalna plaća, ograničavamo rad nedjeljom'

Podsjetio je kako je Vlada i ovog tjedna reagirala na rast cijena goriva te ograničila njihove cijene, a ponovno je naglasio jučerašnje najave koje se odnose na financiranje jednog obroka za školarce od idućeg polugodišta, kao i rast minimalne plaće s 3750 na 4220 kuna neto od 1. siječnja, što su već usvojili na današnjoj sjednici.

- U proračunu za 2023. ćemo predvidjeti 550 milijuna kuna za osiguravanje jednog besplatnog obroka u osnovnim školama od prvog do osmog razreda, Vlada će dati 10 kuna po obroku i osigurati da nemamo ni jedno gladno dijete u školama. Uz besplatne udžbenike bit će i jedan besplatan obrok, mnoge lokalne jedinice su to radile i do sad, a od sad će na to moći dodati sredstva, u dogovoru s ministarstvom poljoprivrede nastojat ćemo da se jede zdravo i hrvatsko. Minimalna plaća raste na 4220 kuna neto, znači 700 eura bruto. Cilj nam je da do kraja mandata prosječna plaća bude 8200 kuna i na dobrom smo putu da se to i realizira - rekao je Plenković dodavši kako idu i u ograničavanje rada nedjeljom.

- Zakon o trgovini, na kojem se temeljito radilo, će ministarstvo gospodarstva ovog tjedna pustiti u javno savjetovanje. Vodili smo računa o načelu razmjernosti s konceptom o 16 radnih nedjelja. S obzirom na Hrvatsku kao turističku zemlju, mislim da smo pronašli pravi balans i da će i ovaj Zakon biti, ne samo realizacija našeg programa, predizbornih ciljeva i europskih ciljeva nego da će biti dobro i za očuvanje obiteljskih vrijednosti i mogućnost da nedjelja najvećim dijelom našim sugrađanima bude neradna - poručio je.

Sutra je i EU Vijeće, dodao je.

- Nastojat ćemo naći rješenje oko nabave i cijene plina - rekao je.

Osvrnuo se na jučerašnju sjednicu Saboru i bojkot većeg dijela oporbe.

- Oni govore više o sebi nego što su poslali poruku nama i javnosti. Ljudi će vidjeti tko radi, a tko ne, tko se bori, a tko skuplja jeftine političke poene - rekao je.

