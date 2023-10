Uskoro se nastavlja izgradnja autoceste prema Dubrovniku, raspisat će se javne nabave

Izdane su izmjene i dopune lokacijske dozvole za projekt autoceste do Dubrovnika, točnije dionicu od Dola do Osojnika. Objavio je to u petak u Dubrovniku potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

- Moje ministarstvo je u srijedu izdalo izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, temeljem koje će Hrvatske autoceste već idući tjedan raspisati javnu nabavu za izradu glavnog projekta i paralelno s time, kako da ne bi čekali izradu glavnog projekta, javnu nabavu za odabir izvođača radova. Time ćemo nastaviti izgradnju autoceste prema Dubrovniku - rekao je Bačić, a objavljeno je na službenoj internet stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici, održanoj 14. rujna, donijela je Odluku o davanju državnog jamstva Hrvatskim autocestama za kreditno zaduženje kojim bi se financirala i izgradnja punog profila autoceste od Ploča do Dubrovnika. Prva faza ovog projekta odnosi se na dionicu od čvora Doli do čvora Slano, a potom i do Osojnika.