Uskoro se spaja impresivni omiški most nejednake visine: 'Jedan je doli, drugi gori...'

Krajem siječnja trebao bi se spojiti najimpresivniji mosta preko rijeke Cetine. Na 70 metara nadmorske visine povezat će se dva kraja mosta koji sada "vire" iz klisura i portala prilaznih tunela "Omiš" i "Komorjak". Iako je ovo spajanje povijesno, a most bi trebao biti spektakularan pozornost je ipak izazvala visinska razlika dvaju dijelova, koja je vidljiva i golim okom.

- Ja sam mislila da se samo to meni tako čini. Ali od početka je to tako. Valjda će to oni izravnat’, nemam pojma. Oni su stručnjaci, ne mi - komentirala je jedna mještanka Omiša za N1.

- Ajme, jedan je doli, drugi gori. Ali to će oni napraviti, podmetnit’ će oni to. Mislite da se to može, da neće ostavit’ ovako? Ajme, valjda neće ostat’ ovakav, pa valjda ga zato rade - dodala je druga.

Građevinari nisu htjeli pred kamere, ali su poručili kako bi nakon Nove godine sve trebalo biti dovedeno u red. Nedostaje još zadnje potiskivanje sekcije mosta, duge 12 metara, da bi prijelaz preko kanjona krške ljepotice iznad Omiša bio napokon spojen i to u vidljivoj duljini od 152 metra.

- Istina je kako trenutno izvedeni dijelovi mostova nisu na istoj visini. Naime, zbog promjenljive visine poprečnog presjeka mosta prilikom svakog potiskivanja konstrukcija se pomiče i visinski. Nakon posljednjeg potiskivanja obje strane će biti na istoj visini, tako da će se moći međusobno spojiti i cijela konstrukcija konačno fiksirati na ležajeve - precizirali su iz HC-a za Slobodnu Dalmaciju.

