Plenković: Tko je na ruskom popisu, taj je na pravoj strani povijesti. Trebamo biti ponosni

Nakon izvanredne sjednice Vlade sastalo se Predsjedništvo i Nacionalno Vijeće HDZ-a, nakon kojeg je premijer Plenković dao izjavu.

- 24. veljače izazvao je tektonske promjene u svijetu. Dvije najgore stvari koje se vežu uz ove strahote u Ukrajini su rast cijena energenata i veliki izbjeglički val - rekao je Plenković.

Danas je Vlada donijela dvije uredbe kako bi umanjila udar na građane.

- Sutra, da nema ovih odluka, dizel bi bio 13 kuna i 71 lipu. Zahvaljujući tome što smo limitirali marže, smanjili trošarinu za dizel na 12 lipa, cijena će sutra biti oko 12 kuna. Kad je riječ o benzinu, sutra bi bila 13 kuna, a zahvaljujući mjerama, sutra će biti 12, 19 kuna. Plavi dizel je trenutno 8,81 kuna, s našom odlukom je 8, 04 kune - nastavio je.

Uz to, Vlada će dodatno ići s potporama poljoprivredi i ribarstvu kako bi se umanjio utjecaj vanjskih geopolitičkih događanja na gospodarstvo.

- Moramo osigurati opskrbu energenata, bavit ćemo se pitanjima sigurnosti koja sad dobivaju novu dimenziju, i najvažnije bavit ćemo se zaštitom standarda naših građana - dodao je premijer.

Predstavljen je i novi kandidat za ministra graditeljstva.

- Sutra u 9 sati ujutro ćemo razgovarati s našim koalicijskim partnerima o gospodinu Paladinu. Ako ga i oni odobre, idemo u daljnju proceduru. Sjećate se da smo prije dva tjedna u posjetu u Bruxellesu produžili rok korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti, želimo ubrzati obnovu i javnih zgrada i privatnih oštećenih i porušenih zgrada u potresu - rekao je premijer.

Paladina nije iz redova HDZ - a, a Plenković kaže da dio liberalnih partnera nije htio da to bude netko iz HNS - a.

- Gospodin Paladina nije član HDZ - a, ali spada u ovo ideološke polje. Bavio se graditeljstvom, mlad je, ali ima iskustva, mislim da će on biti dodana vrijednost Vladi. Moja ideja je bila ojačati liberalni blok, a gospodin Čuraj je dobio sasvim nepravedno kritike. Kad to nije prošlo, postavili smo situaciju tako da koga god ja predložim, oni će podržati, vidjet ćemo hoće li biti iznenađenja - rekao je Plenković.

Komentirao je i veze koje Paladina ima s tvrtkama financiranima iz Rusije.

- To što je čovjek imao doticaje i veze s ruskim investitorima, to ne znači da je Rus. A i da je, to ne znači da zastupa ruske interese i politike. On je Hrvat, ovdje je završio ekonomiju, nema veze s ruskim kompanijama već 4 - 5 godina i ta želja da mu se lijepi etiketa nije u redu. Ne vidim zapreke da netko tko je u jednom dijelu svoje karijere radio jedno, on dolazi na mjesto ministra s mjesta savjetnika Hrvatske poštanske banke - rekao je Plenković i dodao: - Ja uvijek pitam ima li nešto što bih trebao znati, ljudi nekad lažu, nekad ne. Iz ovoga što znam o gospodinu Paladini, on ima dobar CV. Nebitno je što ima udio u građevinskoj tvrtki, to je dobio prije nego što mu je uopće moglo pasti na pamet da će biti ministar. Postoji Zakon o sprječavanju sukoba interesa.

NA pitanje je li prošao sigurnosnu provjeru SOA - e, Plenković je odgovorio:

- Mi imamo načine provjere kandidata za ministre, vi to shvatite kako hoćete.

O skidanju imuniteta ministara, premijer kaže da je taj imunitet relikt prošlosti.

- Nelogično je i blesavo da netko može doći ujutro ministru na vrata jer je napravio nešto za što je kazna više od pet godina, a onda vas pitaju mogu li pokucati i nekome tko je napravio nešto što se kažnjava sa kaznom zatvora ispod pet godina. To nije logično, i taj imunitet je relikt prošlosti. Poruka je i da je netko kriv kad to dokaže sud. Treba voditi računa da svaka ovakva situacija s kojom smo mi bili suočeni prije dva tjedna, ima efekta na funkcioniranje Vlade, na percepciju svega onoga što mi radimo. Pogotovo je zabrinjavajuće da u fazama istrage, početnim fazama, u medije cure informacije iz istrage i time kreiraju atmosferu da je netko kriv bez da je gotova istraga i sudski spor i to nije dobro. Za slučaj da se u sudskom postupku dogodi da se dokaže da netko nije počinio kazneno djelo, a stvorena je atmosfera u javnosti da je, onda je to problem. Mi smo dokazali da ne kontroliramo ni DORH, USKOK, policiju i sudstvo, to sada valjda više ne moramo dokazivati. Postoje i veća kaznena djela koja su puno važnija za funkcioniranje države, koja nisu do kraja istražena, tu su nekako plahi - rekao je Plenković.

Komentirao je i mogućnost ostavke ministra Aladrovića.

- Ja imam na raspolaganju mandate svih ministara uvijek - rekao je.

Komentirao je i agresiju na Ukrajinu.

- Moramo se zapitati kako je moguće da se 2022. godine događa tako nešto i kako je moguće da netko tko je napadnut traži različite potpore. Ako se sjetite kako je bilo u Hrvatskoj prije 30 godina, sve će vam biti jasno. Što se tiče popisa neprijateljskih zemalja Rusije koji je izrađen i na kojem je Hrvatska, tko god je na tom popisu je na pravoj strani povijesti. trebamo biti ponosni što smo na tom popisu - rekao je Plenković i dodao:

Svi potezi koje je Hrvatska napravila su bili konzistentni, Ukrajina je država koja nas je među prvima priznala, to je zemlja s kojom imamo dobar odnos.

Što se tiče vojnih vježbi u BiH, Plenkoviće je rekao da je u Hrvatskom interesu stabilnost Bosne i Hercegovine.

- Najvažnija tema je postizanje političkog dogovora oko izmjena izbornog zakona koji će onemogućiti višegodišnju praksu izbornog inženjeringa. Želimo da se iskoriste tjedni koji su pred nama da do izbora dođe do konsenzusa. Mi želimo da ta zemlja bude stabilna i snažna, da se u njoj svi dobro osjećaju i Hrvatska je tu spremna pružiti svu pomoć - rekao je premijer.

Što se tiče Milorada Dodika, Plenković je rekao da bi on trebao razmisliti o svojim izjavama.

- Vodit ćemo preliminarnu raspravu o temi ulaska Ukrajine u EU. Po mom dosadašnjem iskustvu, jedino brzo pristupanje je bilo kad je Istočna Njemačka pristupila EU. Ali to je bilo u mirnodopsko vrijeme, a ovdje imamo rat. Ja sam s predsjednikom Zelenskim potpisao deklaraciju da će Hrvatska biti podrška Ukrajini na europskom putu. Ovdje je problem što u temeljnoj osnivačkoj deklaraciji EU stoje uvjeti za ulazak. Tehnologija pristupanja zahtjeva neko vrijeme i uz najbolju volju ne vidim da ćemo to riješiti u dva dana, ali pružit ćemo svu političku potporu koju možemo dati - zaključio je.

Što se tiče referenduma za koje je MOST prikupio potpise, premijer kaže da je za jedno pitanje prebrojavanje okončano, za drugo nije.

- Ministar Malenica će nas izvijestiti o svemu kad se vrati s puta. O koroni više malo tko priča jer nas je nakon jedne nesreće zadesila druga. Mi se bavimo malo ozbiljnijim stvarima, a ovi koji nisu doprinijeli nikako ni u koroni imaju tako te svoje sportske izazove - zaključio je premijer.