Uskoro uživo: Predstavljanje plana za sanaciju otpada u Gospiću, evo tko sve dolazi

PREDSTAVLJANJE PLANA

Predstavljanje Plana sanacije najavljeno je za 12 sati, njime će predsjedati potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić, uz sudjelovanje ministara Marije Vučković i Damira Habijana.

Na predstavljanju će biti i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“ Mario Šiljeg, predstavnici Ministarstva zdravstva, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, lokalne vlasti i građanskih inicijativa i udruga s područja Gospića i Like.

Među njima je i GI Gospić je naš dom koja je u objavi na društvenoj mreži podsjetila da je državi na nedavnom, velikom prosvjedu u Zagrebu, postavila jasne zahtjeve.

"Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje", poručili su iz te Inicijative.

Predstavnici medija bit će nazočni uvodnom dijelu i prezentaciji Plana sanacije, nakon čega slijedi zatvoreni dio sastanka.

Po završetku sastanka predviđene su izjave za medije, najavili su iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.