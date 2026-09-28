USKORO UŽIVO Tomašević sazvao presicu oko štrajka

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je novinsku konferenciju u 14 sati zbog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga koji je krenuo u ponedjeljak u 3:30 sati.

Zagrebački Županijski sud će u utorak odlučivati o zakonitosti štrajka koji su pokrenuli sindikati, piše Jutarnji list. Osim zahtjeva da se štrajk proglasi nezakonitim, tužitelji su u obje tužbe predložili sudu izricanje privremene mjere zabrane štrajka dok se ne odluči o samoj tužbi.