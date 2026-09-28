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USKORO UŽIVO Tomašević sazvao presicu oko štrajka

Piše 24sata,
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USKORO UŽIVO Tomašević sazvao presicu oko štrajka
Zagreb: Konferencija za medije uoči sutrašnjeg štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Zagrebački Županijski sud će u utorak odlučivati o zakonitosti štrajka koji su pokrenuli sindikati

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je novinsku konferenciju u 14 sati zbog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga koji je krenuo u ponedjeljak u 3:30 sati.

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Zagrebački Županijski sud će u utorak odlučivati o zakonitosti štrajka koji su pokrenuli sindikati, piše Jutarnji list. Osim zahtjeva da se štrajk proglasi nezakonitim, tužitelji su u obje tužbe predložili sudu izricanje privremene mjere zabrane štrajka dok se ne odluči o samoj tužbi.

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Komentari 33
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