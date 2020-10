'Ušli smo u podrum, župnik je ležao na leđima, mrtav, a na prsima mu prostrjelna rana'

Don Ivan Burik iz Tovarnika jedini je svećenik ubijen u Domovinskom ratu. Na današnji dan prije 29 godina u podrumu župnog ureda ubili su ga pripadnici četničke postrojbe 'Dušan Silni'

<p>Velečasnom<strong> Ivanu Buriku</strong> Tovarnik je bio prva i posljednja župa. Bio je zaljubljen u Srijem, a u rodnome mjestu Antuna Gustava Matoša službovao je 28 godina, iako je u više navrata mogao otići. Pogotovo kad je zapucalo.</p><p>Nipošto nije želio napustiti Tovarnik, obilazio je one koji su ostali, hrabrio ih i skupa s njima molio. Istina, pod pritiskom agresora bio se privremeno preselio u Sot, u Vojvodinu, kod prijatelja<strong> vlč. Petra Šokčevića</strong>, no svaki dan se morao po naredbi okupacijskih vlasti vraćati u Tovarnik i prijavljivati u njihovu miliciju.</p><h2>Mnogima je pomogao da se izvuke</h2><p>U tim dramatičnim događanjima snaga i moć rasuđivanja ovog svećenika koji je živio sa svojim narodom i za narod došla je do punoga izražaja. Okupljao je župljane i obnavljao ono što je srušeno. Nastojao je u pregovorima s oficirima neprijateljske vojske spasiti što se spasiti dade. Mnogim je župljanima te 1991. godine velečasni Burik pomogao da se izvuku na sigurno. </p><p>Velečasni Burik iz Sota se prema okupiranom Tovarniku zadnji put uputio 7. listopada 1991. godine. Došli su po njega i odveli ga da se nikad ne vrati. Bile su mu 63 godine.</p><p>Jedan od župljana iz župe velečasnog<strong> </strong>Ivana Burika u Tovarniku, čija izjava koju je poslao pismom stoji u Obavijestima Biskupskoga ordinarijata o smrti tovarničkog župnika ispričao je detaljno što se događalo kad su velečasnog pronašli mrtvog.</p><h2>'Osjetilo se da je ubijen još prije nekoliko dana'</h2><p>- Ja sam tih dana bio među zatočenicima u Tovarniku. Zadužen sam bio s ostalima da kupim smeće. Jednog dana nam je čuvar rekao: Otići ćemo u župni stan i odnijeti župnika Burika koji je umro od infarkta. Međutim, kad smo došli i obišli sve prostorije župnog stana, nismo ga našli. Potom smo neki sišli u podrum. Tu je ležao mrtav na leđima a na prsima mu se vidjela prostrjelna rana od oko 5 cm širine. Osjetilo se da je ubijen još prije nekoliko dana. Za to vrijeme čuvar je bio vani. Nismo ništa o viđenome vani izjavljivali bojeći se za svoj život. Zamotali smo njegovo tijelo u deku i potom stavili u najlonsku vreću koju smo zavezali. Potom smo ga sahranili na groblju i to u drugom redu bagerom iskopanog rova, drugoga otraga, odmah iza Subašine mame (Ivković). Kod kuće sam zapisao datum ali sad se ne sjećam - ispričao je.</p><p>- Velečasnom Buriku bio mu je obećan život, a dočekala ga je mučenička smrt. U podrumu župnog ureda strijeljali su ga pripadnici četničke postrojbe 'Dušan Silni'. Prvi metak je, ispalio četnik <strong>Kosta Gvozdenov</strong> iz Vršca. I nije ga bilo teško otkriti. Hvalio se poslije po Lovasu kako je ubio ustaškoga popa'. A i Burikovu kapu, svećenički biret, danima nije skidao s glave. Nakon ubojstva mučenika Ivana Burika u njegovo beživotno tijelo pucao i <strong>Petronije Stevanović </strong>iz Pančeva - kazao nam je <strong>Antun Ivanković</strong>, predsjednik udruge Ante Starčević - Tovarnik.</p><p>Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice 1998. godine i pokopani na mjesnom groblju. Ivan Burik je jedini katolički svećenik ubijen u Domovinskom ratu.</p><p>Tovarnik je okupiran 22. rujna 1991. godine. Nakon okupacije JNA i četničkih postrojbi krenula je kalvarija nevinih civila<strong>.</strong> Kuće su im porušene i spaljene, a oni su ili ubijeni ili odvedeni u srpske koncentracijske logore, žene su silovane... Živote je izgubilo 75 ljudi.</p>