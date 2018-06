Gledali dvojicu muškaraca kako tonu: 'Nema j* šanse da uđem'

Pokušaj izvlačenja komada komada drveta iz rijeke Niagare završio je utapljanjem dvojice muškaraca - jednog koji je krenuo po drvo i drugog koji ga je pokušao spasiti.

Jeziva snimka zabilježila je trenutak kada je 29-godišnji Mario Guthrie ušao u rijeku i uhvatio se za poveću drvenu kladu, potom je ispustio i počeo gubiti bitku sa snažnim podvodnim strujama koje su ga vukle na dno.

U pomoć mu je priskočio 46-godišnji Scott Vader pokušavajući ga izvući na površinu na rijeke, no struja je povukla i njega i obojica su se utopili. Tragična nesreća dogodila se samo nekoliko metara od obale, na kojoj je stajalo još nekoliko ljudi pružajući muškarcima granu kojom bi ih obojicu izvukli na površinu.

