'Usluge prostitutki koristili su policajci, političari, sportaši...'

Bivši policijski inspektor Mislav Merkaš, kojemu se godinama sudi za primanje mita od svodnika, za RTL-ovu Potragu progovorio je o slučaju elitne prostitucije iz 2011. u čijoj istrazi je sudjelovao, te je ustvrdio kako cilj te akcije nije bio suzbijanje prostitucije nego politička diskreditacija tadašnjeg ministra unutarnjih poslova.

- Nebojša Perunović Pancho bio jedan od najvećih svodnika na području grada Zagreba- rekao je Merkaš. Željka Pokupec bila je tada općinska državna odvjetnica koja je radila na tom slučaju. Merkaš joj je , tvrdi rekao, kako usluge manekenki koriste i „vaši i naši“ - vrh policije, tužitelji, političari, sportaši itd. No krenulo se u akciju. Pod nadzor su stavili Pancha, koji je imao salon za masažu, ali i djevojke koje su s njim radile.

- Nakon tjedan dana smo vidjeli da nešto ne štima. Čuli smo da djevojke na telefonima pričaju da im je doktor ovaj, doktor onaj, rekao da se maknu od Pancha – rekao je Merkaš za Potragu. Pancho je shvatio da ga prate kad su tri glavne akterice prestale dolaziti kod njega na solarij i masažu.

- Početak praćenja počeo se odvijati kad je Tomislav Karamarko, tadašnji ministar unutarnjih poslova, bio na službenom putu u SAD-u. Pokupec mi je, tvrdi Merkaš, rekao da cilj istrage nije suzbijanje elitne prostitucije u gradu nego da je cilj istraživanja tadašnji ministar policije Tomislav Karamarko s obzorom da je javni pogovor u gradu bio da Panchine manekenke dokaze u KK Zagreb čiji je Karamarko tada bio predsjednik i da je cilj mjera njegova politička diskreditacija. Dodala je, da sam bio u pravu kad sam rekao da će to biti teško odraditi jer je Karamarko imao i po 300 kontakata s Panchom mjesečno a da nakon 10 dana poduzimanja mjera posebnih dokaznih radnji nije uputio Panchu niti jedan poziv i da je mjera procurila prema njemu.

'Mjera curi od Brkića'

"Tu mi je Željka Pokupec dala do saznanja da i ona zna, da sumnja otkud mjera curi, da je vjerojatno riječ o zamjeniku glavnog ravnatelja policije! Milijanu Brkiću? Milijanu Brkiću, kazao je za Potragu Mislav Merkeš, bivši voditelj Odsjeka za nadzor organiziranog kriminaliteta PUZ-a.

- Karamarko mi je dolazio jer sam bio dobar maser, ali nikad nije dolazio radi drugih stvari- kazao je Pancho za Potragu te dodao:

- Bio sam dio toga, no priznao sam i puno više nego sam bio kriv. Cure su znale doći sa slikom nekog političara ili nekog poznatog i rekle „znaš li ovoga, možeš me upoznati s njim“- kaže Pancho i zaključio:

"Dok sam bio u pritvoru, čak su mnogi slali poruke - nemoj me spominjati da nemam nekih problema, pomoći ću ti kad izađeš - i tako dalje. Međutim, kako to biva, imate hiljadu prijatelja kad imaju koristi od vas, kad više nemaju, onda vas zaobilaze", rekao je za Potragu osuđeni svodnik Nebojša Perunović Pancho. No o konkretnim imenima nije progovorio.

Brkić nije htio za RTL komentirati Merkaševe tvrdnje poručivši kako laži ne zaslužuju komentar, a Željka Pokupac je za Potragu poručila kako su Merkaševi navodi lažni jer je kao zamjenica ravnatelja Uskoka radila na predmetu u kojem je optužen Merkaš.

Merkaš je pak, tvrdi, odlučio progovoriti jer je i sam postao žrtva sudskog progona.

Podsjećamo, zbog izgubljenog spisa o probijanju tajnih nedavno je u DORH-u ispitan i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić. On je, objavio je tjednik Nacional lani u listopadu, informacije o tajnim izvidima o slučaju elitne prostitucije u Zagrebu 2011. godine preko posrednika dostavio jednoj od organizatorica.

- U obavljenim obavijesnim razgovorima, došlo se do spoznaja da je zamjenik Glavnog ravnatelja policije, g. Milijan Brkić, na neutvrđenom mjestu, neutvrđenog dana između 3. i 20. lipnja 2011. dostavio…(zatamnjeno ime posrednika, op.a.) podatke o provedbi posebnih izvida protiv Sare Sikrić i …..(zatamnjenje, op.a). Te pribavljene podatke je zatim on dostavio Sari Sikirić – navodi se u izvješću koje potpisuje načelnik PNUSKOK-a Rijeka Božo Barbarić. U tekstu Nacionala se navodi da je cijeli dosje o prostituciji na 100-injak stranica, a u njemu postoje i izjave svjedoka koji su rekli da im je Brkić i osobno priznao da je dojavljivao osobama pod nadzorom policije informacije, a neki o tome imaju posredna saznanja.

Nitko ni slova o Brkiću

Iako su organizatori prostitucije osuđeni, nije bilo sankcija niti je detaljno provedena daljnja istraga o curenju informacija. No, kad je optužnica prihvaćena i kad je počeo sudski postupak, više nitko od njih nije ni slova zucnuo o Milijanu Brkiću. Štoviše, spis je nestao iz DORH-a.

Sve je to bilo u jeku afere s lažnim SMS-ovima i Brkićevim kumom. Policija i USKOK su priveli Franju Vargu koji je lažirao SMS-ove za Zdravka Mamića koji su trebali potvrditi da je pod političkim progonom. Varga je rekao da je ranije surađivao s Brkićem i Karamarkom. Prije nego je Varga uhićen, primio je dojavu da ukloni dokaze. Policija je kao dojavitelja uhitila Blaža Curića, kuma i prijatelja Milijana Brkića koji je radio kao vozač potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića. Istraga je završila podizanjem optužnicu protiv Varge i Curića. Terete ih za sprječavanje dokazivanja i pomaganja u sprječavanju dokazivanja.

Tko je Mislav Merkaš?

Podsjećamo, Uskok Mislava Merkaša tereti da je od kraja 2006. do 6. prosinca 2012., kao inspektor zadužen za borbu protiv prostitucije, svodnicima odavao informacije o racijama, za što je prema optužnici uzeo 162.000 eura. Među optuženima su i njegova supruga, također bivša policajka, svodnici i prostitutke.

Merkaš je godinama bio jedan od glavnih zagrebačkih inspektora zaduženih za suzbijanje prostitucije. No on je svodnike, stoji u optužnici, unaprijed upozoravao o racijama štiteći od uhićenja njih i prostitutke. Ubirao je, tvrdi Uskok, mjesečnu naknadu u iznosu i do 1000 eura, no znao se naplatiti i besplatnim seksom. U šest je godina korumpirani inspektor, kojeg su makroi koje je štitio prozvali "inspektor Prilika", ubrao i do 162.000 eura. U svemu mu je pomagala supruga, također djelatnica MUP-a.

'Možete igrati na dvojku, sigurno je'

Mjesecima su se inspektori pitali kako im propada svaka ozbiljnija istraga usmjerena protiv prostitucije te otkud cure informacije. Prisluškivanjem telefona iz Oglasnika došli su do nevjerojatnih spoznaja. Prepoznali su poznati glas kolege. "Jedinica je. Igrajte na jedinicu. Igrajte na sigurno", kratko bi im poručio Merkaš. Bila je to dogovorena šifra za: "Isključi mobitel i ne primaj pozive od klijenata", "pod nadzorom ste" ili "izvađen je tajni nalog suca za prisluškivanje ovog broja". Naravno, svodnici bi nakon toga odmah isključili taj broj. Znali su reći prostitutkama da se "odmaraju" jer slijedi racija. Kad bi opasnost prošla, Merkaš bi ih nazvao i rekao: "Ne morate se više odmarati. Možete igrati na dvojku, sigurno je".

To je značilo da se mogu vratiti na "posao". Kako se Merkaš ne bi previše izlagao, novac od svodnika navodno je ubirala njegova supruga, a ona ih je znala i upozoravati na racije. Takve usluge plaćalo mu je više svodnika. Jedan je za zaštitu plaćao po 1000 eura , dok nije zapao u probleme. Tad su mu počeli dva, tri puta mjesečno slati djevojke na besplatni seks. Uvijek je, navodi se u optužnici, tražio bolje cure i one koje su bile nove u poslu. Uglavnom su se sastajali u jednom hotelu u Novom Zagrebu.