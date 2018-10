'Uslužni' policajci izletjeli iz službe i dobili uvjetne kazne

- Sud nije prihvatio vaše obrane, rekla je sutkinja Županjskog suda u Zagrebu Daniela Kustec policijskim službenicima Mobilne jedince prometne policije MUP-a Rudolfu Tadiću i Saši Matejčiću te Tomislavu Rubiniću.

Potom je nepravomoćno svu trojicu osudila na godinu dana zatvora uvjetno s rokom kušnje od četiri godine. Zo znači da neće u zatvor ako u sljedeće četiri godine ne počine kazneno djelo.

Matejčić je kontrolirajući sigurnost prometa na cestama 29. travnja 2015. zaustavio kamion marke MAN koji je imao privremene njemačke tablice kojima je 25. travnja 2015. istekla valjanost. Za volanom je bio Bruno Dubrović, šogor drugookrivljenog Rubinića koji je nazvao Tadića, zapovjednika Kobri, i zatražio da Dubroviću pomogne kako utvrđeni prekršaj za koji je zakonom predviđena kazna od 2000 kuna ne bi bio procesuiran. Tadić je na to pristao, nazvao Matejčića i Dubrović je prošao bez kazne. No, policajci su bili na sigurnosnim mjerama svojih kolega koji su sve to snimili.

Zbog toga je sutkinja Tadića proglasila krivim za trgovinu utjecajem . Rubinića za poticanje na trgovinu utjecajem, a Matejčića za zloporabu položaja ovlasti. Također je Tadiću i Matejčiću izrekla sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja dužnosti u policiji u trajanju od četiri godine kako ne bi mogli ponovno počiniti kazneno djelo.