Nožem usmrtio oca, dobio dvije godine i osam mjeseci: Patio je zbog očeva zlostavljanja obitelji

Vještak je utvrdio da je optuženi bio u stanju dugotrajne patnje zbog ponašanja oca prema članovima svoje obitelji, osobito majci, koju je dugi niz godina zlostavljao, ali i prema sestrama. On te emocije nije ispoljavao već se sve nakupljalo i akumuliralo u njemu dok u ovom događaju nije izbilo na vidjelo, pojašnjavala je predsjednica sudskog vijeća Županijskog suda u Zagrebu izričući nepravomoćnu presudu Hrvoju K. (26) za smrt njegova oca Zvonka (56).

Sud ga je osudio za kazneno djelo usmrćenja, a ne ubojstva za što ga teretilo tužiteljstvo, te mu nepravomoćno izreklo dvije godine i osam mjeseci zatvora.

Mora platiti i sudske troškove, paušal i trošak čak sedam vještačenja u iznosu od gotovo 22.000 eura. Sud mu je odredio i sigurnosnu mjeru liječenja od ovisnosti o alkoholu.

Budući da je sud promijenio kvalifikaciju djela, morali su intervenirati i u činjenični opis djela kako bi se pojasnile okolnosti koje su prethodile samom kritičnom događaju.

Tako je Hrvoje proglašen krivim da je 29. prosinca 2022. oko 20.20 sati u obiteljskoj kući na području općine Hum na Sutli oca Zvonka, čijem je učestalom vrijeđanju i zlostavljanju majke u alkoholiziranu stanju često svjedočio, i koji ga je kritične večeri u njegovu stanu primio za majicu u predjelu prsa i počeo gurati prema kuhinji, zadao dvije rane kuhinjskim nožem. Oca je jednom ubo u prsa nožem duljine oštrice 14 centimetara i ozlijedio mu pluća, a drugi puta u nadlakticu.

Vještak psihijatar utvrdio je da je Hrvoje, uslijed te dugotrajne patnje, ne svojom krivnjom doveden u stanje jakog afekta u kojem je počinio to djelo. Također, u vrijeme počinjenja djela bio je bitno smanjeno ubrojiv.

- Sud smatra da je potrebno događaj staviti u kontekst cjelokupne situacije i svih događaja koji su mu prethodili, a ne ga gledati kao jedan izdvojeni slučaj. Optuženi mu se nikad prije nije fizički suprotstavio nego je samo verbalno pokušao zaštititi majku, a kao jedini muški član obitelji uz oca, osjećao da je upravo on taj koji treba nešto poduzeti - pojašnjavala je sutkinja.

I kobne večeri je otac, utvrdio je sud, došao Hrvoju u stan u kojem je živio s djevojkom, danas suprugom, i to nakon što ju je večer prije pitao hoće li se seksati s njim, za što je Hrvoje saznao. Obojica su bila pod utjecajem alkohola, no Zvonko je napao Hrvoja, koji je uzmicao, kao što je to i ranije radio, a u trenutku kad je uzmakao do kuhinje dohvatio je nož, koji mu se našao pri ruci i zadao ocu smrtonosne ozljede.

Sud je olakotnim cijenio njegovu neosuđivanost, bitno smanjenu ubrojivost kao i njegovo iskreno kajanje i žaljenje zbog počinjenog, dok je otegotna sama činjenica da je drugu osobu lišio života.

Na presudu stranke imaju pravo žalbe.