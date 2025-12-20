Periska Morana je spašena prije četiri godine. Tad je imala tek 1,5 cm
Uspjeh pulskog akvarija: 'Naša periska Morana proslavila je 4. rođendan, narasla je čak 20 cm'
Svima dobro znana stanovnica Aquariuma Pula, plemenita periska Morana, proslavila je 1. prosinca četvrti rođendan. Najdugovječnija je to periska koju imamo i stoga će u akvariju uskoro upriličiti izložbu u kojoj će Morana dobiti središnje mjesto. Tim više što odlično napreduje, pa je sad dugačka više od 20 centimetara.
