NAJDUGOVJEČNIJA PERISKA PLUS+

Uspjeh pulskog akvarija: 'Naša periska Morana proslavila je 4. rođendan, narasla je čak 20 cm'

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Uspjeh pulskog akvarija: 'Naša periska Morana proslavila je 4. rođendan, narasla je čak 20 cm'
Foto: Aquarium Pula

Periska Morana je spašena prije četiri godine. Tad je imala tek 1,5 cm

Svima dobro znana stanovnica Aquariuma Pula, plemenita periska Morana, proslavila je 1. prosinca četvrti rođendan. Najdugovječnija je to periska koju imamo i stoga će u akvariju uskoro upriličiti izložbu u kojoj će Morana dobiti središnje mjesto. Tim više što odlično napreduje, pa je sad dugačka više od 20 centimetara.

