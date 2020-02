Uspjeh strogih mjera: Kinezi su odgodili širenje korona virusa

Stroge zdravstvene mjere koje je provodila Kina odgodile su širenje koronavirusa za dva do tri dana unutar zemlje, odnosno za dva do tri tjedna u inozemstvu, ocijenila je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) citirajući svoje stručne savjetnike.

- Strateški i taktički pristup što ga Kina sada provodi ispravan je, odgovorio je u Ženevi voditelj odjela za izvanredna stanja Mike Ryan novinarima na pitanje o karantenama i zdravstvenom nadzoru u Kini.

Ryan je nešto lošije ocijenio postupanje japanskih vlasti prema kruzeru Diamond Princess na kojemu se virus proširio dok je brod bio izoliran na sidrištu u luci Yokohama.

- Na tom se brodu dogodio nesretan splet, rekao je Ryan.

Naglasio je kako je poznato da su brodovi i hoteli okoliš pogodan za širenje virusa i zaključio da bi bilo važno naučiti lekcije iz tog slučaja.

Tema: Koronavirus