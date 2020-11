Uspješno spasili čak 79 psića od kineske trgovine psećim mesom

DOBRE VIJESTI: U njujoršku zračnu luku ''JFK'' uspješno je sletio avion prepun malih štenaca koji su spašeni od pokolja kineske trgovine psećim mesom.

<p>Samo dobre vijesti pristižu iz New Yorka. Udruga aktivista naziva <em>No dogs left behind </em>uspješno je spasila 79 štenaca od kineske trgovine psećim mesom i zbrinula im nove domove, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8995595/34-Chinese-puppies-rescued-canine-meat-trade-flown-Beijing-New-York.html?fbclid=IwAR0wi02HAQcagQekxT-elh3fYztmbs4qWR_VW5HnJEUjPW7AvbB1uJvQSHA">Mail Online</a>. </p><p>Skupina pasa koja bi u Kini bila rastvorena i pretvorena u pseće dijelove, spašena je nakon što ih je američka dobrotvorna organizacija okupila i odvezla u New York gdje će bi zbrinuti kod udomiteljskih obitelji.</p><p>Psi su zrakoplovom <em>Air China</em> prebačeni izravno iz Pekinga u zračnu luku ''JFK'', a spasila ih je udruga simboličnog naziva <em>No dogs left behind</em>. </p><p>Udruga je osnovana 2016. godine i spasila stotine pasa tijekom posljednje četiri godine.</p><p>Osnivač udruge - 56-godišnji Jeff Beri, koji zajedno sa svojim timom upravlja skloništem u Kini izjavio je kako je ovo najveći transport dosad.</p><p>- Ovi psi su moji heroji, kao i njihovi udomitelji koji ih čekaju već godinu dana. To što se događa u Kini je nedopustivo. Mrtvi, na tanjuru, pretučeni do smrti, tako izgledaju psi u Kini. Tome treba stati na kraj, a smatram da smo mi na dobrom putu - rekao je osnivač udruge Jeff Beri.</p><p>Udruga se obično izravno suočava s ilegalnim krijumčarima i prijeti im da će ih prijaviti kineskim vlastima što bi krijumčare dovelo do velikih novčanih kazni koje premašuju troškove mesa. Upravo su iz tog razloga krijumčari pristali na dogovor i predali pse udruzi.</p><p>Nedavno je u Kini, zbog pandemije korona virusa, veliki je broj pasa odbačen od svojih vlasnika zbog netočne informacije da se virus može prenijeti s kućnih ljubimaca na ljude.</p><p>U videu pogledajte susret udomitelja i spašenog psa Gabriela: https://fb.watch/24KzM3_ZfM/ </p><p>- Velik broj obitelji odbacilo je svoje pse ili ih je pak prodalo mesarima zbog straha od policije. U to se vrijeme još uvijek nije znala prava priroda korona virusa te je kružilo puno informacija koje su se u ovom slučaju ispostavile kao negativne, a jadne su životinje, ni krive ni duže, morale ispaštati - rekao je Beri.</p><p>Ova je vijest posebno razveselila udomitelje koji su na svoje pse čekali dugo vremena.</p><p>- Osjećam se uzbuđeno, jedva čekam da stigne kući. Ovo je pravi božićni poklon - rekao je jedan od udomitelja pasa.</p><p>Udruga <em>No dogs left behind</em> ne misli stati na ovome. Osnivač udruge Jeff Beri borit će se da se ovoj nepravdi stane na kraj te smatra da nijedna zemlja nema pravo na nemilosrdno klanje životinja. </p><p>- Vrijeme je da se ovakve stvari sankcioniraju i bojkotiraju. Cijeli se svijet bori za cjepivo protiv korona virusa, no nitko se ne bori za ovakve promjene - dodao je Beri.</p><p>U videu pogledajte dolazak pasa na aerodrom ''JFK'' u New Yorku: https://fb.watch/24KK47jiTa/</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>