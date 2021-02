Ja u potpunosti razumijem reakciju osobe koja se osjeća debelo diskriminiranom i kojoj je onemogućeno pravo na rad bez jasnih kriterija i zaštite egzistencije, međutim ne opravdavam način na koji je on tu svoju reakciju ispoljio. Za mene je diskriminacija neprihvatljiva. Mislim da je reakciju na loše postupanje Vlade mogao izraziti na drugačiji način, komentirao je predsjednik SDP-a, Peđa Grbin, upitan vidi li i on kao premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković elemente diskriminacije u izjavama vlasnika kafića Three Monkeys iz Rijeke o tome kako u njegov objekt nisu dobrodošli HDZ-ovci.

Ne slaže se s načinom na koji je reagirao vlasnik, no, dodaje Grbin, daleko više ga šokira reakcija premijera na to.

- Usporediti sebe, HDZ, koji je na vlasti i koji je tu vlast prečesto zloupotrebljavao, pa i na način da diskriminira druge, sa patnjom Židova u Drugom svjetskom ratu je ispod svake razine. Ja naprosto ne razumijem što je ušlo u premijera Plenkovića da umjesto da radi ono za što ga ljudi plaćaju, a to je rješavanje stvarnih problema građana, vrijeđa sve oko sebe. Ali to neka ide na njegovu dušu. Razumijem reakciju vlasnika kafića, ali ona se ne može pretvoriti u diskriminaciju. Postoje legalni i legitimni načini prosvjeda, a prosvjed ne bi trebao biti diskriminacija drugog pa čak ni ako je HDZ-ovac - istaknuo je Grbin dodavši kako način protesta koji je vlasnik izabrao nije ispravan.

Slaže se i s premijerom da postoje dvostruki kriteriji kad su u pitanju HDZ i SDP.

- Da, HDZ-ovci kradu, varaju, vrše pritisak na direktore komunalnih poduzeća da daju poslove firmama koje su donatori i predsjednik Vlade ne vidi u tome ništa loše. On evidentno diskriminira sve druge građane koji poštuju zakon, a kada njegov zastupnik i član Predsjedništva pita nekog 'kaj bi ti štel biti' onda ne vid u tome ništa loše i pri tom diskriminira sve one koji su učili, studirali, trudili se i na taj način pokušali doći do posla, a do posla ne mogu doći jer ih Tušek nije pitao kaj bi šteli biti. Apsolutno vidim diskriminaciju u onome što se događa u RH i Plenkovića kao nositelja te diskriminacije - rekao je.

'Vanđelić nije napravio ništa'

Komentiravši najavu da bi Damir Vanđelić mogao ostati na čelu Fonda za obnovu, predsjednik SDP-a pita se što je on uopće do sad napravio da bi ostao na toj funkciji.

- Hajmo pričekati službeno rješenje crno na bijelo, da se tinta osuši pa da vidimo kako će ta trakavica završiti. Ako me pitati da li bi Vanđelić trebao ostati na čelu Fonda, odgovor je jednostavan - ne bi. Pa što je do sad napravio? Ništa. Je li obnova u Zagrebu počela? Nije. Ne događa se ništa. Isključivo se događa u režiji građana koji troše svoj novac. Niti Fond niti država nisu napravili ništa - rekao je.

'Treba analizirati da li bi povoljnija opcija za Hrvatsku bila da proda svoj udio u INA-i'

Govoreći o otkupu INA-e od mađarskog MOL-a, Grbin je podsjetio kako se od te slavodobitne najave premijera u četiri godine nije dogodilo ama baš ništa.

- Mi ni dan danas ne znamo odgovore na tri temeljna pitanja. Prvo, koliko će to koštati, drugo otkud novac i treće što ćemo onda s INA-om, koji je plan i što ćemo napraviti nakon što potrošimo milijarde. Hrvatska u proračunu nema sredstava za to, javni dug je i do sada bio velik, u ovoj godini je dodatno narastao. Mi trenutno govorimo o otkupu INA-e, o kupnji aviona, koja je teška oko milijardu eura, otkud nam novac za to? Nema plana, strategije, ne zna se ništa, a prošle su četiri godine - rekao je dodavši kako treba analizirati i da li bi povoljnija opcija za Hrvatsku bila da čak proda svoj udio u INA-i.

'Klisović je izrekao nespretnu šalu, nema tu ni š od šovinizma'

Komentirao je i izjavu SDP-ovog kandidata za gradonačelnika Zagreba, Joška Klisovića, koji je kao stanovnik Hercegovačke ulice gostujući na N1 televiziji rekao: "Možda će u ovom trenutku građani reći - pa hajde, konačno ćemo imati gradonačelnika iz Hercegovačke, a ne iz Hercegovine."

- Klisović je govorio o toleranciji i multikulturalnosti u Zagrebu i izrekao jednu nespretnu šalu. Možda i nesretnu. Ali ono za što se on u svom dosadašnjem radu godinama zalagao nema ni š od šovinizma, nego isključivo multikulturalnost, uključivost, brigu o svima pod jednakim uvjetima. Jedna nespretna šala to ne mijenja - rekao je.

'Bilić je pravomoćno osuđen za zlouporabu položaja i ovlasti'

Što se tiče izlaska iz stranke gradonačelnika Ludbrega, Dubravka Bilića, koji će na lokalne izbore samostalno, Grbin je istaknuo kako je razgovarao s njim i znao da će to napraviti.

- Razgovarao sam s njim i moj stav je bio jasan, on je pravomoćno osuđen za zlouporabu položaja i ovlasti. Bez obzira što se u njegovom slučaju, i to sam čvrsto uvjeren, radi o greški, radi se ipak o kaznenom djelu zlouporabe položaja i ovlasti. I kao što sam više puta rekao, ako želimo čistu RH, onda moramo krenuti od vlastitih vrata jer je to jedini način na koji građanima ove zemlje možemo poručiti da s nama doista dobivaju političku opciju koja će biti spremna na radikalne promjene koje su Hrvatskoj potrebne - istaknuo je naglasivši kako nas danas i Albanija pretječe i postavlja standarde koje su Hrvatskoj pod vodstvom HDZ-a nedostižni. U tom smislu komentirao je i najnovija medijska otkrića o HDZ-ovom gradonačelniku Belog Manastira, Marijanu Peranu, a koji vozi Porsche i koristi državni stan za 100 kuna mjesečno.

- Za HDZ nije problem što njihov kandidat za gradonačelnika Belog Manastira vozi auto vrijedan nekoliko desetaka tisuća eura, a istovremeno je dobio stan kojeg plaća 100 kuna. Nije problem kada se krši zakon, sve se relativizira i minorizira i sve se prebacuje na druge. Mi takvu politiku ne želimo voditi pa i po cijenu rezultata moramo reći da ne ide - rekao je.