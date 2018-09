Usred dana imao 2,99 promila i otkrili da nije položio vozački

Križevački policajci u subotu su usred dana zaustavili muškarca (41), kojem su tijekom kontrole izmjerili čak 2,99 promila alkohola, a sa tolikom količinom alkohola on je i vikend rekorder u županiji. No, uz to što je vozio potpuno pijan kroz Križevce, muškarac nije imao ni položen vozački ispit.

Uhićen je i odveden u postaju i čeka ga susret sa sucem za prekršaje.