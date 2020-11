Crveni gradona\u010delnik Michael Ludwig svoj je drugi mandat potvrdio s 42 posto glasova te se, izvan svih o\u010dekivanja, oprostio sa svojom zelenom zamjenicom Birgit Hebein. Na njeno mjesto dolazi 30-godi\u0161nji\u00a0Christoph\u00a0Wiederkehr iz\u00a0liberalne stranke NEOS.\u00a0Christoph\u00a0Wiederkehr je ina\u010de dijete Ma\u0111ara i Francuskinje te osim austrijskog ima i francusko dr\u017eavljanstvo.

Planovi\u00a0crveno-ru\u017ei\u010daste koalicije

Zbog krize nezaposlenost u Be\u010du je porasla te \u0107e se poseban fokus staviti na male poduzetnike, smanjenje birokracije kako bi se omogu\u0107io lak\u0161i poslovni razvoj, pove\u0107anje bud\u017eeta za \u0161kolstvo te masovno pove\u0107anje broja \u0161kolskih psihologa. Besplatan vrti\u0107 uveden je u Be\u010du prije vi\u0161e od deset godina, a od ove jeseni osnovana je i besplatna cjelodnevna \u0161kola na 70 lokacija. Svake godine \u0107e se otvoriti do deset dodatnih lokacija. Uz to, pro\u0161iruju se javne usluge za za\u0161titu djece i mladih. Rot-Pink se fokusira na za\u0161titu klime, prilagodbu klimatskim promjenama i kru\u017eno gospodarstvo. Be\u010d danas ima najni\u017ee emisije CO2 po stanovniku u Austriji i jednu od najgu\u0161\u0107ih svjetskih mre\u017ea javnog prijevoza. Cilj je da se emisija smanji do 2030. godine.\u00a0 No u svome planu ne govore o sigurnosti gra\u0111ana.

Klima u Be\u010du nikako ne nalikuje zapadnim zemljama, a veliki problem je sigurnost

Podsjetimo, Be\u010d ima gotovo dva milijuna stanovnika.\u00a0Od toga je 17.000 diplomata od kojih mnogi rade u me\u0111unarodnim organizacijama, a zbog njihove prisutnosti i austrijske neutralnosti je postao va\u017eno sredi\u0161te \u0161pijuna\u017ee. Zbog povijesnih odnosa te geografskog polo\u017eaja dr\u017eavljani biv\u0161ih zemalja Jugoslavije, \u010dak njih 170 tisu\u0107a \u010dine najve\u0107u manjinsku skupinu u Austriji. Druga broj\u010dano najve\u0107a manjina su Turci.

Klima u Be\u010du se promijenila od 2015. godine dolaskom ve\u0107eg broja izbjeglica iz Sirije i Afganistana kojih je sada, ve\u0107inom iz spomenutih zemalja, vi\u0161e od 100 tisu\u0107a.\u00a0Porasla je stopa nasilja, a osje\u0107aj sigurnosti naru\u0161en je nedavnim napadom u kojem je\u00a0\u010detvero ljudi ubijeno, a 22 ranjenih.