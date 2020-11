Usred prosvjeda je sjeo za piano i odsvirao 'Eternal Flame'

<p>Dok su se prosvjednici nasilno obračunavali s policijom u <strong>Barceloni</strong> zbog uvođenja lockdowna jedan muškarac je imao 'pametnija posla' - iza njegovih leđa vidi se sukob policije i prosvjednika, čak i eksplozija i požar, a on mirno na pianu svira 'Eternal Flame' od grupe Bangles.</p><p>Pijanistu nikakvo nasilje koje se odvijalo oko njega nije zaustavilo da pjesmu odsvira do kraja, iako gotovo cijelo vrijeme iza njega trče prosvjednici, policija kruži u blindiranim vozilima, čuje su buka i urlanje...</p><p><strong>U videu pogledajte kako je to izgledalo:</strong></p>