Usred vožnje na dva auta palo drvo: 'Srećom nema ozlijeđenih'

<p>Nešto nakon 19 sati na cesti D3 u smjeru Varaždina, drvo se zbog starosti srušilo na cestu te 'priklještilo' dva automobila koja su u tom trenutku bila u vožnji.</p><p>- Na sreću, nema stradalih, no došlo je do oštećenja na dva vozila. U pomoć su brzo pristigli i vatrogasci, a manja kolona se već počela stvarati - rekli su nam policije. </p><p>- Ma oni su vam to očistili za manje od pola sata. Sreća pa je samo materijalna šteta u pitanju, moglo je biti gore - ispričao nam je čitatelj. </p>