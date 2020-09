'Ustav nije slastičarnica. Imaju mjere za grizlija, a uvode nove kad se pojavio - jazavčar'

Neobično je imati spremne sve mjere za obranu od grizli medvjeda, a onda – kao nužne - tražiti neke hitne nove mjere kad se pojavi jazavčar, piše sudac Andrej Abramović u izdvojenom mišljenju

<p>Ustavni sudac <strong>Andrej Abramović</strong> jedan je od troje sudaca koji se nisu složili s većinom koja je odbacila prigovore na postupke i mjere Stožera Civilne zaštite. U izdvojenom mišljenju o odluci Ustavnog suda o odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite navodi da Ustav nije slastičarnica u kojoj svatko bira ono što u datom momentu ima najbolji apetit. Komentirajući odluke stožera istaknuo je i da su se neki političari izvukli od samoizolacije, a ubacio je i usporedbu virusa s jazavčarima i grizlijima. </p><p>Izdvojena mišljenja potpisuju<strong> Andrej Abramović, Lovorka Kušan i Goran Selanec. </strong>Cijelu odluku pročitajte <strong><a href="https://sljeme.usud.hr/Usud/Praksaw.nsf/C12570D30061CE54C12585E7002A7E7C/$FILE/U-I-1372-2020%20i%20dr.pdf">OVDJE</a></strong></p><p><em>Ovaj aktualni virus ima stopu smrtnosti cca 1% (prema Lancetu), što znači da je 50 puta (5000 %) manje smrtonosan od npr. ebole. Pa ipak smo pored postojanja zakona koji predstavlja razrađeni sistem obrane od mnogo opasnijeg „neprijatelja“ pribjegli ad hoc, ili bolje rečeno, ho-ruk rješenju. Slikovito se to može prikazati ovako: pas jazavčar ima 10 kg,a grizli medvjed 500 kg tj. teži je 50 puta. Oba mogu ugristi čovjeka, i sigurno nitko ne želi biti ugrizen. Ali je neobično imati spremne sve mjere za obranu od grizli medvjeda, a onda – kao nužne - tražiti neke hitne nove mjere kad se pojavi jazavčar.</em></p><p><em>Virus SARS-Cov-2 je, nedvojbeno, opasan virus, ali, srećom, beskrajno manje opasan od nekih drugih virus a za koje već imamo pravila ponašanja. Teško se oteti dojmu da se najprije (da citiram Majakovskog) iz muhe napravilo slona, da bi se potom prodavalo slonovaču.<br/> <br/> Nepotrebnost Stožera, međutim, nije najveći problem. Nije to čak niti njegova politiziranost. Prvi problem je to što je sa Stožerom uspostavljeno tijelo opće nadležnosti, svojevrsni passepartout, koje se miješa u zakone i propise sviju vrsta, što već kao pravna norma ima ozbiljnu manu, budući da načelo ustavnosti i zakonitosti traži da norma bude jasna i predvidiva adresatima, a što norma s općim i<br/> okvirnim ovlastima nikako ne može niti biti.</em></p><p><em>Neki su političari koji su se našliu blizini zaraženih osoba ipak uspjeli izbjeći samoizolaciju testiranje, </em>napisao je.</p><p>Abramović nastavlja...</p><p><em>Ustav nije slastičarnica u kojoj svatko bira ono na što u datom momentu ima najbolji apetit. Ako dvije norme konkuriraju, onda jednu od njih svakako treba , a drugu nikakone treba primijeniti. Usput rečeno, ustavne norme se ne "a ktiviraju", one su stalno aktivne, kao i sve norme svih važećih zakona i propisa. Ustav i zakoni su na snazi, a ne u hibernaciji...</em></p><p>Lovorka Kušan</p><p><em>- Nas troje sudaca zalagali smo se za što hitnije raspravljanje i donošenje odluka. Za to smo imali mnogo razloga. Jedan se odnosi na samu prirodu mjera koje su osporavane. One same bile su hitne, a nadali smo se i da su kratkotrajne. Stoga je već smisao odlučivanja ovisio o njegovoj pravovremenosti. Nadalje, za učinkovitost antiepidemijskih mjera iznimno je važno da budu široko prihvaćene, da građani imaju povjerenje da su donesene na ustavan način odnosno da spor o njihovoj ustavnosti odnosno zakonitosti bude riješen čim se pojavi. </em></p><p><em>Kada je napokon i došlo do rasprave u ovoj grupi predmeta, ona za mene nije bila potpuna. Naime, nedostajali su odgovori na mnoga pitanja nužna za kvalitetnu odluku. Prije svega, od nas se očekivalo da odluku donesemo na temelju očitovanja Vlade, jer je to očitovanje bilo jedino koje smo (tražili i) dobili - </em>napisala je Kušan.</p><p><strong>Goran Selanec</strong></p><p>- <em>Izražavamo duboku zabrinutost i žaljenje što tijekom postupka nije osigurana kolegijalna rasprava o ključnim pitanjima za uspješnost ocjene ustavnosti zakonskog okvira kojim je ustrojen i temeljem kojeg postupa Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske (Nacionalni stožer). Smatramo da su odluke Ustavnog suda u COVID predmetima donesene nepravodobno te izražavamo nezadovoljstvo načinom na koji su tretirani naši zahtjevi za žurnijim raspravljanjem i odlučivanjem odnosno kako su tretirane ustavnopravne inicijative koje smo podnosili kao ustavni suci. Konačno, smatramo da argumenti većine ne zadovoljavaju kriterije dosljednosti odnosno ne pružaju ustavnopravno uvjerljive odgovore na ključna pitanja o ustrojstvu i postupanju kolektivnog tijela kao što Nacionalni stožer kojem je travanjskim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (ZZPZB) i Zakona o sustavu civilne zaštite (ZSCZ) velikom (kvalificiranom) većinom glasova u Hrvatskom saboru povjerena ključna odgovornost u trenutnom ustrojstvu sustavu zaštite života i zdravlja građana od zaraznih bolesti - </em>navodi Selanec u svom mišljenju.</p><p> </p>