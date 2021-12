Broj potpisa potrebnih za referendum i vrijeme za njihovo sakupljanje u Hrvatskoj su bez presedana. Taj broj je ogroman i on je tako napravljen da bi se onemogućio referendum. Ali dobro, znali smo to i ušli smo u to. Dobar dio građana prepoznao je ove mučke napade na nas koji su dolazili iz medija, od strane vladajućih, od saborske oporbe. Od Keleminca do Pupovca. Čini se da su ljudi to prepoznali, izjavio je Nino Raspudić, saborski zastupnik Mosta, i otkrio da su uspjeli "sakupiti potrebne potpise" za raspisivanje referenduma.