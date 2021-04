Ova pandemija je sa svojim domino efektima jasno dala do znanja da su postojeći zdravstveni, ekonomski i politički sustavi izrazito ranjivi na izazove 21. stoljeća. U ovakvim i sličnim kriznim situacijama su upravo institucije jedne države na najvećem testu. Da aktualni izazovi nisu previše ugrozili imidž austrijskog kancelara Sebastiana Kurza, jasno se može iščitati iz rezultata nedavnog istraživanja političkog i javnog mnijenja u Austriji. Kad bi se ovaj mjesec morala birati nova austrijska vlada, od 33 do 36% građana Austrije bi ponovno izabralo Kurzov ÖVP. Na drugom je mjestu SPÖ s 21-25% plebiscitarne podrške. Iako se prvotno smatralo da Kurz kao alfa i omega političke Austrije ne pripada krugu najomiljenijih političara, 27% ispitanih bi Kurza zadržalo na čelu austrijske vlade. Sebastian Kurz nije samo čelnik ÖVP-a, nego i prvo ime austrijske politike u međunarodnom kontekstu, a njegova impresivna politička karijera obilježena je superlativima. Kad netko s 27 godina postane ministar vanjskih poslova jedne europske države, a s 31 godinom i šef njezine vlade, i to sve bez fakultetske diplome, onda definitivno mora biti zanimljiv.