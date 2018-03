Ususret proljeću: Cijela obitelj se može obući za 1000 kuna

U prodavaonicama u središtu Zagreba, trgovačkom centru Supernova, tržnici Črnomerec te second hand shopovima duž Ilice potražili smo laganiju odjeću za prijelazno razdoblje.

Gledali smo cijene odjeće za četveročlanu obitelj, majku, oca te djecu, djevojčicu staru 12 godina i dječaka starog sedam. Tražili smo pamučnu majicu ili košulju dugih rukava, traper ili keper hlače te laganu jaknu i čvrste cipele ili tenisice za roditelje te za djecu. U većini second hand shopova koje smo obišli nije bilo dječje odjeće nego uglavnom nude žensku. U Nami smo pronašli košulju za djevojčice za 40 kuna, a toliko su stajale i traperice. Ženske cipele bile su 30 kuna.

Slično je bilo u srijedu i na tržnici Črnomerec, gdje su se na štandovima uglavnom nudile ženske pamučne majice dugih rukava za oko 100 kuna, jakne su bile od 100 do 200 kuna te traperice za 120 kuna. Obuće je bilo na samo dva štanda, i to rabljene. No pronašli smo nove tenisice za djevojčicu i dječaka za 30 kuna. Ženska i muška obuća stoji između 50 i 200 kuna.

U Nami na Trgu bana Jelačića tenisice stoje od 160 kuna za dječaka, a za djevojčicu su i do 679 kuna. Trgovine u centru grada često su specijalizirane samo za žensku ili mušku odjeću. U H&M-u su imali odjeću i obuću za cijelu obitelj. Mama se kompletno može obući za 726 kuna, tata za 975, sin za 200-tinjak kuna manje, a kći za oko 700 kuna. U Zari je odjeća i obuća za odrasle skuplja nego u H&M-u, a cijene dječje odjeće su slične.

U Supernova centru obišli smo New Yorker, Mass te Pepco. U New Yorkeru smo pronašli sve za mamu, tatu i kćer, ali za sina je bilo vrlo malo. Kraće proljetne jakne stoje 159 kuna. U Massu je stara kolekcija na sniženju. Tenisice stoje oko 400 kuna, ali nemaju obuću za najmlađe. U Pepcu tenisice za djecu stoje 37,90 kuna, ženske jakne su 89,90 kuna, a muške traperice 69,90 kuna.

Foto: Dreamstime

Od 350 do 990 kuna

Košulje za muškarce su u H&M-U 149 kuna, u Nami 179, New Yorkeru 39,90, a u second hand shopovima 50 kuna. U Pepcu su košulja i traperice po 69,90 kuna. Traper jakne u Nami su od 69 do 200 kuna.

Od 260 do 1000 kuna

U second hand shopovima može se naći obuća za žene za 10 kuna. U centru Zagreba, u H&M-u, baloner košta 599 kuna, a na tržnici na Črnomercu ima ih za 250 kuna.

Od 230 do 730 kuna

Majica dugih rukava za djevojčice u H&M-u je oko 40 kuna, slične cijene su i u second hand shopovima, u Nami stoji 50-ak kuna. Traperice su 75 kuna, koliko stoje u Pepcu, do 180 kuna ili više u Zari.

Od 217 do 700 kuna

Tanke majice dugih rukava za dječake u Nami koštaju 47,99 kuna, u H&M-U 39,90, a u second hand shopovima 49 kuna. Tenisice na tržnici i u Pepcu oko 30 kuna.