'Utrka za predsjednika će biti teška, no očekujem drugi krug'

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović rekao je u subotu u Supetru da će predsjednička trka biti duga i teška te da očekuje da će on kao kandidat moderne i progresivne Hrvatske ući u drugi krug.

Milanović je rekao novinarima da je u Supetar došao u povodu Dana grada na poziv svojih prijatelja, kao što je bio u Brezovici na Dan antifašističke borbe. Dodao je da osluškuje bilo naroda i druži se kako bi vidio što građani kažu. Kampanja će po njegovim riječima biti duga, no to mu nije strano s obzirom da je kroz to prolazio godinama ranije.

SDP-ov predsjednički kandidat odbio je komentirati političke aktualnosti jer se to, objasnio je, ne očekuje od predsjednika onako kako ga Ustav određuje. Bez komentara ostalo je tako novinarsko pitanje o aferi vezanoj za nekretnine ministra uprave Lovre Kuščevića. No, kazao je da će se boriti za Hrvatsku u kojoj neće biti "lopovluka ni rođaštva".

Vezano za mogući odlazak premijera Andreja Plenkovića na mjesto dosadašnjeg predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska, Milanović je rekao da, za razliku od svojih konkurenata, navija da ljudi iz Hrvatske dobiju visoke službe u inozemstvu i međunarodnim organizacijama jer je to dobro za Hrvatsku.

Vezano za pitanje nestalih rekao je da su za vrijeme njegove vlade radili koliko su mogli kao i sve prethodne vlade, osim što "nisu lagali ljude".

Kad je riječ o odnosima Hrvatske sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, Milanović je kazao da su to susjedne države i ako su one slabe Hrvatska ne može dobiti ništa već može samo izgubiti. Dodao je da bi ljudi vjerojatno voljeli čuti da prijeti, ali da on neće prijetiti.

