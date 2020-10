No, mogu biti la\u017eno negativni ako se koriste izvan tog vremenskog razdoblja. Iako ih prije par dana iz Sto\u017eera nisu preporu\u010divali upravo zato jer nisu dovoljno pouzdani, sada zbog sve ve\u0107eg broja ljudi koji idu na testiranje, a zbog ograni\u010denih resursa PCR testova, i oni dobro do\u0111u.

<p>Od ponedjeljka u Zagreb stižu antigeni testovi za detektiranje korona virusa. Njih 15.000. Njihove prednosti su što su od PCR testova jeftiniji, jednostavniji za korištenje i brži. Koriste se također analizom iz nosa, rezultati se čekaju svega 20-ak minuta, a nije potreban ni aparat za analizu rezultata.</p><p>Mana je, s druge strane, što nisu namijenjeni svima, posebno ne kod asimptomatskih bolesnika. Naime, najbolje ih je koristiti tek od petog do sedmog dana nakon što osoba razvije simptome. A kako pomoćnica ministra zdravstva, <strong>Vera Katalinić-Janković</strong>, ističe, mogu detektirati bolest i dva dana prije izbijanja simptoma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No, mogu biti lažno negativni ako se koriste izvan tog vremenskog razdoblja. Iako ih prije par dana iz Stožera nisu preporučivali upravo zato jer nisu dovoljno pouzdani, sada zbog sve većeg broja ljudi koji idu na testiranje, a zbog ograničenih resursa PCR testova, i oni dobro dođu.</p><p>- Ništa se nije puno promijenilo što se tiče testa kao takvog, osim da se promijenila epidemiološka slika i da imamo puno, puno veći broj bolesnika, njihovih kontakata, sumnjivih. I Svjetska zdravstvena organizacija i Centar za zarazne bolesti sada su počeli razmišljati da se i ovi testovi uvedu ne bi li se pomoglo zemljama da i na taj način spriječe širenje lanca infekcije - poručuje pomoćnica ministra zdravstva upitana što se u par dana promijenilo, obzirom da <strong>Alemka Markotić</strong> i <strong>Krunoslav Capak</strong> nisu preporučivali, a sada ih ipak nabavljamo.</p><p>Kod onih sumnjivih, koji su razvili simptome, dodaje, ti testovi su uglavnom pozitivni, kao i kod PCR testiranja pa se ne moraju ponavljati i PCR-om. </p><p>- No, ostaje još uvijek ono ako pokaže negativno, onda se takvi rezultati moraju potvrđivati i PCR testom - rekla je. </p><p>U epidemiji s ovolikim brojem zaraženih, naglasila je, najvažnije je testirati. </p><p>- To je i jedan od razloga zašto se uvode i ovi testovi, koji su manje pouzdani zbog njihove manje osjetljivosti, ali su dovoljno specifični da su pozitivni kod pozitivnih bolesnika - naglasila je dodavši kako je Hrvatska dovela granicu testiranja dovela na visoku razinu. </p><p>- Zadnje vrijeme se testira između osam i devet tisuća testova dnevno, što je puno, a još bi i mogli podići taj broj da imamo ljudskih kapaciteta, ali i sada rade gotovo 24 sata - rekla je.</p><p>S ovim testovima će se početi odmah u Covid ambulantama i klinici za Infektivne bolesti, istaknula je pomoćnica ministra, a kod drive in testiranja će ostati klasični PCR testovi.</p><p> - Sad je to strategija koju primjenjuju i druge zemlje - dodala je.</p><p>Europska komisija planira kupiti 100 milijuna tih antigenskih testova, rekla je, pa će i Hrvatska dobiti još određenu količinu.</p><p>- A s druge strane će se i dalje nabavljati dodatne, veće količine našim kanalima, ako se pokaže, a vjerujem da hoće, da ovaj test ima svoje mjesto u sprječavanju širenja epidemije - rekla je. </p><p>Nakon pet do sedam dana od razvoja simptoma, pojasnila je, pozitivitet je najveći. </p><p>- I u njihovoj validaciji se pokazalo da gotovo imate 100 posto pozitivan PCR i ovaj test ako ste ga upotrijebili baš u tom periodu. Nema razloga da se onda potvrđuje i s PCR testom. Međutim, ako je izvan tog perioda i ako je test negativan, a postoji izrazita sumnja ili kontakt koji se mora isključiti, onda morate upotrijebiti kao potvrdni i PCR test. Jer antigeni testovi imaju dobru pozitivnu prediktivnu vrijednost, ako su pozitivni onda su pozitivni, ali negativni ne znače da osoba nema infekciju Covid-19 - pojasnila je još Katalinić-Janković dodavši kako će se napraviti protokoli koje osobe će se kojim testom testirati.</p><p>Neki privatni laboratoriji već koriste ove antigene testove po cijeni do 350 kuna, a sada će se moći koristiti na uputnicu. Nabavna cijena, kaže pomoćnica ministra, je pet, šest eura, odnosno između 40 i 50 kuna, a ukupnu cijenu će definirati HZZO.</p><p>- Njihova korist je u tome što su jeftini, jednostavni i brzi. Obzirom na cijenu i brzinu, ako je osoba negativna, može se i ponoviti za dva dana pa taj negativan postane pozitivan, to mu je prednost - poručuje Katalinić-Janković dodajući kako će kroz neko vrijeme antigeni testovi proširiti na cijelu Hrvatsku.</p><p>- No, to nije test koji se može dati u sve ambulante, ako ga ne znate pravilno tumačiti i taj nalaz pravilno upotrijebiti - rekla je.</p><p> </p>