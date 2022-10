Uvode se visoke kazne za lažna bolovanja, ali i strože kontrole

Osobe koje su svjesno prouzročile privremenu nesposobnost za rad i namjerno sprečavaju osposobljenje za rad te ako se ne pridržavaju liječničkih uputa kaznit će se novčanom kaznom od 1060 do 1990 eura, odnosno od 8000 do 15.000 kuna. Još veću kaznu za prekršaj u iznosu od 660 do 2650 eura, odnosno od 5000 do 20.000 kuna, platit će doktor ako pacijentu neopravdano zaključuje privremenu nesposobnost za rad.

To proizlazi iz nacrta izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji bi, ako se usvoji u ovom obliku, trebali biti na snazi nakon završetka javnog savjetovanja te potom izglasavanja Zakona u Saboru.

Javno savjetovanje je predviđeno do 3. studenog, no doznajemo iz Ministarstva zdravstva kako će to produljiti kroz cijeli studeni.

Strože kontrole bolovanja, velike kazne

U slučaju kad se u kontroli utvrdi da ne postoje medicinske indikacije za daljnje korištenje privremene nesposobnosti, kontrolori imaju pravo zaključiti privremenu nesposobnost za rad osiguraniku. Propisane su i visoke kazne za liječnike, kao i za pacijente, što smo istaknuli na početku teksta.

Sve o 11 ključnih točaka novog zakona možete pročitati OVDJE.

