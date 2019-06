Uvodi se naknada za korištenje zemljišta u vlasništvu države

Novi zakon koji treba regulirati status milijardi eura vrijednog zemljišta na obali, koje u procesu pretvorbe i privatizacije nije procijenjeno, a koriste ga već 20 godina bez naknade turističke tvrtke u kampovima i hotelskim kompleksima konačno nakon godinu i pol rada na njemu ide u javno savjetovanje.

- Ovo je područje koje nije uređeno 20 godina, od 1990. do 2010. godine. Doduše, 2010. godine donesen je Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, no do danas niti jedna pravna radnja po tom zakonu nije riješena. Imao je dobru namjeru, ali je bio neživotan i neprovediv - istaknuo je u četvrtak ministar državne imovine Goran Marić dodavši kako nigdje pretvorba i privatizacija nije ostavila toliko negativnih posljedica kao u turističkoj djelatnosti.

- Hrvatska je propustila najmanje dvije, tri milijarde prihoda samo zato što nije riješila taj problem. Ne želim prebacivati taj problem na trgovačka društva, država je morala bolje zakonski rješavati tu problematiku i onda ne bi došlo do te situacije. Ali to nije samo šteta od nekoliko milijarda za proračun nego i samim trgovačkim društvima koja se nisu mogla razvijati, ulagati, investirati, zapošljavati. To je bila jedna vožnja s blokiranim kočnicama - naglasio je.

Naime, kako je istaknuo, u Hrvatskoj postoji 80 kampova površine oko 14,5 milijuna kvadrata u kojima su objekti procijenjeni, a zemljište ispod i oko objekata ne. U tih 80 kampova objekti su u vlasništvu trgovačkog društva, a zemljište u vlasništvu države. Turističkog zemljišta na kojem su hoteli i turistička naselja procjenjuje se da ima oko 10 milijuna kvadrata.

- Posljedice su bile da su hotelsko-turistička trgovačka društva koristila nekretnine u vlasništvu RH bez plaćanja naknade , a takvih situacija ima i danas. Stoga su izostajale investicije, posebno zbog nemogućnosti dobivanja dokumentacije za gradnju zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa te je stvorena negativna poslovna i investicijska klima - istaknuo je u četvrtak ministar državne imovine Goran Marić.

Stoga je Ministarstvo državne imovine zajedno s Ministarstvom turizma donijelo novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu koje bi na jesen trebalo u Sabor na raspravu, a koje bi konačno trebalo regulirati to pitanje.

Novim zakonom točno se definira turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te zemljište u kampovima, a čim stupi na snagu automatski ga trgovačka društva moraju zakupiti dugoročno na 50 godina, a mogu ga i kupiti.

Prema prijedlogu, zakupnina za turistička zemljišta, kojih ima oko 10 milijuna kvadratnih metara, ne može biti manja od šest kuna po metru kvadratnom niti viša od 10 kuna po metru kvadratnom godišnje. 60 posto prihoda od zakupa ili prodaje turističkog zemljišta pripadat će jedinici lokalne samouprave, 20 posto županiji, 20 posto Fondu za razvoj turizma.

Ako cijena zakupa bude minimalnih šest kuna po kvadratu godišnje, ukupan prihod od turističkog zemljišta, istaknuo je ministar Marić, iznosit će 60 milijuna kuna, od čega će 36 milijuna kuna pripasti jedinicama lokalne samouprave te po 12 županijama i Fondu.

Za kampove će zakupnina iznositi 12 kuna po metru kvadratnom godišnje, umjesto dosadašnje paušalne naplate u iznosu od tri kune po metru kvadratnom za pola zemljišta kampa i dva posto od polovice ukupnog godišnjeg prihoda kampa. Svi kampovi na otocima ostvarili bi 10 posto popusta za zakupninu, dok bi oni s četiri zvjezdice ostvarili pet posto popusta, a svi oni s pet zvjezdica dodatnih pet posto popusta. A prihodi od zakupa ili prodaje zemljišta kampovima rasporedit će se na slijedeći način; 50 posto pripada državi, 20 posto jedinici lokalne samouprave, te po 15 posto županiji i Fondu za razvoj turizma.

Ako se turističko zemljište ili kamp nalazi na pomorskom dobru, zakupnina će biti dvostruka.

Nadalje, ako se hotel, turističko naselje, kamp nalazi na pomorskom dobru, trgovačko društvo mora dobiti koncesiju i tako trajno riješiti to pitanje.

Ministar Marić smatra da je naknada realno procijenjena.

- Svaka naknada ima troškove, no na svakom trošku se može planirati i budući prihod. Oni će plačajući ove troškove i regulirajući svoj odnos, moći ulagati i ostvariti veće prihode. Mislim da je to stvarno pristojna cijena i da nema nijednog ozbiljnijeg ekonomista koji će reći da to nije povoljno - rekao je Marić istaknuvši da novi Zakon konačno rješava sve poteškoće te je dobar sve.

- Jednostavan je, jasan, životan, provediv, istinski reformski jer mijenja stvari na bolje. Omogućit će svim trgovačkim društvima normalan razvoj poslovne strategije, donošenje dugoročnih planova, zapošljavanja, investicija. Zakon je isplativ državi, trgovačkim društvima, jedinicima lokalne samouprave... Svima - dodao je naglasivši kako će sve sada biti transparentno.

- Gotovo svi hoteli u pretvorbi i privatizaciji nisu riješili pitanje zemljišta - rekao je Marić.

O kolikom broju hotela je točno riječ, ne zna.

Ministar turizma Gari Cappelli naglasio je kako se konačno nakon 20 godina zna što je to zemljište oko hotela i kampova te je zadovoljan ovim prijedlogom.

- Ako računamo da danas imamo oko 20 milijuna noćenja i oko tri milijuna doazaka u kampovima, koji je to kapacitet Hrvatska imala, a nije iskoristila - rekao je.