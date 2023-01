Uz Benedikta XVI. proveo je 20 godina: 'Lijepi Gio' inspirirao je Versace, dame ga obožavaju...

Bivšeg papu Benedikta XIV. svugdje je u stopu pratio njegov osobni tajnik Georg Gänswein (62). U njegovoj službi proveo je 20 godina i postali su jako bliski.

Ovaj profesor kanonskog prava rođen je 1956. godine u njemačkom selu Riedern am Wald i već s 18 godina odlučio je kako će postati svećenik.

Javnosti je poznat zbog svojeg izgleda. U Italiji ga zovu Bel Giorgio ili Bel Gio (Lijepi Giorgio), a Donatella Versace iskoristila ga je kao 'muzu' za svoju modnu kolekciju 2007. godine.

Foto: Michael Kappeler/DPA

Foto: Michael Kappeler/DPA

- On me inspirirao. Za mene je taj stil vrlo elegantan, bio je to pravi trenutak za pokazati etičnu i duhovnu osobu, oslobođenu svih nebitnih detalja - rekla je o kolekciji Versace tamo 2007. godine.

Njegove fotografije često su završavale i u 'trač rubrikama', a tamo 2013. godine talijansko izdanje Vanity Faira iskoristilo je fotografiju nadbiskupa za cover magazina.

- Nije grijeh biti zgodan - stajalo je na naslovnici magazina. Ovog Nijemca inače uspoređuju i s Georgom Clooneyem.

Foto: ©MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP / IPA

Foto: Patrick Seeger/DPA

On tad nije dao intervju za Vanity Fair, a na naslovnici je objavljena ranije napravljena fotografija. Vatikanski dužnosnik rekao je da priča nije dobila blagoslov Svete stolice, kao i da nadbiskup nije pristao na to. U prošlosti je rekao da su ga komentari na dobar izgled znali nervirati, a mediji su pisali i kako prima ljubavne ponude.

- On je najbolja stvar oko Vatikana - nizali su se komentari kad ga je javnost prvi put 'upoznala'. Priča četiri jezika i navodno je jako šarmantan...

Izborom pape Franje nije bio pretjerano zadovoljan, kazao je kako je imao druge favorite.

- Poljupcem u ruku nakon 20 godina završio je službu privatnog tajnika Josepha Ratzingera. Nadbiskup je slobodan za novi zadatak - unutar ili izvan Vatikana. - piše njemački Bild.

Foto: Stefano Spaziani

Podsjećamo, Benedikt XVI. umro je u subotu u dobi od 95 godina nakon što je Vatikan u srijedu objavio da mu se zdravlje pogoršalo, a papa Franjo pozvao katolike da mole za njega.

"Gospodine, volim te", bile su posljednje riječi Benedikta XVI., izgovorene na talijanskom jeziku u prisutnosti medicinske sestre uoči smrti, rekao je Gänswein.

Papa Franjo predvodit će pogreb prvog njemačkog pape u suvremenoj povijesti u četvrtak ujutro.

