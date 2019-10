Uz kišu, popodne nam stiže i hladnoća, sutra moguć i snijeg

U većini krajeva u utorak će biti pretežno oblačno s povremenom kišom i danju osjetno hladnije, najviša dnevna temperatura većinom između 10 i 15, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije 16 i 22 °C.

Kiša će biti češća popodne, osobito na zapadu, a na sjevernom Jadranu mogući su i izraženiji pljuskovi i grmljavina.

Sunčanije i uglavnom suho te i dalje razmjerno toplo zadržat će se u Dalamciji, no u drugom dijelu dana poneki je pljusak moguć i u sjevernoj Dalmaciji. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a na sjevernom Jadranu će bura prema kraju dana jačati na jaku do olujnu, osobito podno Velebita. Drugdje na Jadranu prolazno će puhati do umjereno jugo i jugozapadnjak.

Pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito na Jadranu i uz njega bit će i u srijedu. Najviše kiše, a ponegdje i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, očekuju se na srednjem Jadranu, a u najvišem gorju i malo snijega.

Vjetar će biti slab i umjeren, u gorju do jak sjeveroistočni, a na Jadrana umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu većinom od 10 do 15 °C. Najviša dnevna uglavnom između 6 i 11, dok će na Jadranu biti između 12 i 17 °C, a na jugu i više.

