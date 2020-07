Uz stan mu davao i drogu: Kraj mrtvog tijela su našli špricu...

<p>Tri života odnijela je droga na zadarskom području ove godine. Zadnji je, u srijedu, umro 40-godišnjak iz Zatona kraj Zadra. Nije bio registrirani ovisnik. Policija zbog njegove smrti kriminalistički istražuje vlasnika stana (48) u kojem je čovjek umro, a koji je stari policijski znanac zbog konzumiranja i preprodaje droge, 34-godišnju ženu koja je bila u društvu s umrlim, a priveli su i 44-godišnjakinju koju povezuju s događajem, a također im je poznata po drogi.</p><p>Omogućavanje trošenja droga, odnosno nutkanje drogom, davanje droge ili prepuštanje stana ili automobila u kojem će se netko drogirati, također je kazneno djelo koje se kažnjava zatvorskom kaznom od šest mjeseci pa čak do pet godina zatvora. Za slučaj iz Zatona, vlasnik je prijavljen za teži oblik djela omogućavanja za što može u zatvor od tri pa do čak 15 godina!</p><p>Neslužbeno saznajemo da je vlasnik stana dao i stan i svoj kokain, a mladić je miješajući to s alkoholom i vjerojatno i s tabletama, na koncu i umro te će ga teretiti za težu kvalifikaciju.</p><p>Od predoziranjem je 29. lipnja u Zadru u kvartu Ceraria umro 36-godišnji muškarac. Kraj mrtvog tijela pronađena je šprica. Od iste pošasti 17. travnja život je izgubila i 44-godišnja žena. Mrtvo tijelo u stanu na Putu Petrića pronašla je njezina majka, a dvije njezine prijateljice (54 I 59 godina) tada su dobile kaznenu prijavu za omogućivanje trošenja droge. Sumnja se da su joj njih dvije donijele drogu od koje je umrla. Obje žene su inače poznate policiji kao konzumentice narkotika.</p><p>- U 2019. godini je ukupno 635 ovisnika (sva psihoaktivnim sredstva) bilo je u tretmanu Službe, oko 90% njih su opijatski ovisnici - rekla je dr. med. spec. epidemiologije Stela Klepac Erstić, voditeljica Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti u Zadru.</p><p>Računa se, međutim, da se broj stvarnih ovisnika množi s pet, jer se procjenjuje da je u stvarnosti tek petina narkomana registrirana.</p><p>Tijekom cijele lanjske godine umrlo je šest ljudi od predoziranja, sve muškarci. Pitali smo Boru Mršića, načelnika zadarske kriminalističke policije je li u Zadar stigla loša droga.</p><p>- Prevelika količina uzete droge ili loš omjer aktivnih tvari može uzrokovati smrt konzumenta. Zaplijenjena droga nije najveće čistoće, ali je jedna od čišćih u narko svijetu. Veza između droge koju smo zaplijenili i one od koje je umro konzument, za sad nije dokazana - kazao nam je Mršić.</p><p>Policajci su, naime, u utorak uhitili dva dilera i zaplijenili im 1043,2 grama heroina i 34,6 grama kokaina koji bi vrijedili više od 450 tisuća kuna na gradskim ulicama. Pri tom im je teško stradao i jedan od kolega. Diler (32) na motociklu prošao je pokraj 48-godišnjaka u automobilu i ubacio mu kroz prozor 32 grama heroina. Motorist se odvezao, a policajci su zaskočili njegovog "kolegu" u automobilu. Ali i on je htio pobjeći pa je "zašlajfao". Policajac se kroz prozor uvukao do pola u auto, htijući mu ugasiti vozilo, no diler je i dalje vozio, te još i udario u policijsko vozilo koje mu je prepriječilo put. Policajac je završio u bolnici s prijelomom prsnog koša i rebara,a oba dilera su uhićena i kazneno prijavljena, obojica zbog dilanja, a stariji i zbog napada na policajca. Načelnik zadarske policije Anton Dražina kaže da se čuo s njim i da je bolje.</p><p>- Teško je ozlijeđen, ali kaže da se jedva čeka vratiti na poslovne zadaće - rekao je Dražina.</p><p>Na području zadarske županije lani je policija evidentirala 120 kaznenih djela iz područja kriminaliteta droga. Od toga je 107 kaznenih djela neovlaštena proizvodnje i prometa drogama, a 13 kaznenih djela omogućavanja trošenja droga.</p><p>- Za kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama u 2019. godini nadležnom državnom odvjetništvu prijavljena je 81 osoba dok je za kazneno djelo Omogućavanje trošenja droge prijavljeno devet osoba. Te je godine zaplijenjeno 14 886 grama marihuane, 1 409 grama amfetamina, 1 498 grama heroina, 1 427 grama kokaina, 58 komada biljke kanabisa, 34 grama smole kanabisa te 786 komada MDMA i derivata. U prvih šest mjeseci ove godine iz djelokruga kriminaliteta droga evidentirano je 71 kaznena djela , dok je prvih šest mjeseci lanjske godine evidentirano 60. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, broj kaznenih djela iz ove oblasti veći je za 11 kaznenih djela ili 18,33 % . Od ukupno 71 kaznena djela razriješeno ih je 71 kazneno djelo ili 100 posto slučajeva - rekla je Sonja Šimurina, policajka za odnose s javnošću u Zadru.</p><p>U prvih šest mjeseci ove godine policajci su zaplijenili 4452 grama marihuane, 303 grama amfetamina, 791 gram heroina, 113 grama kokaina, 31 komad biljke kanabisa, 18 grama hašiša te 66 komada i 2 grama MDMA i derivata.</p><p>Dileri nisu prezali od raspačavanja droge ni u najžešće doba borbe protiv ugroze od virusa korone. Znali su "pasti" i na samim kontrolnim punktovima kao i u "običnoj" kontroli prometa kad bi drogu nanjušio pas.</p>