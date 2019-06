Uz sve prosvjede Trump piše: 'Nisu me mogli toplije primiti'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da ga Britanci "nisu mogli toplije primiti", unatoč tome što su tisuće ljudi u Londonu prosvjedovale protiv njegova posjeta.

Prije nego što je iz Britanije poletio u Irsku, Trump je na Twitteru napisao da "ga narod i britanska kraljevska obitelj nisu mogli toplije primiti".

Could not have been treated more warmly in the United Kingdom by the Royal Family or the people. Our relationship has never been better, and I see a very big Trade Deal down the road. “This trip has been an incredible success for the President.” @IngrahamAngle