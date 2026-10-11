Užas kod Džibutija: Najmanje 109 migranata mrtvih u brodolomu, 116 ih nestalo

Najmanje 109 migranata je poginulo, a 116 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće plovila blizu obala Džibutija, objavila je u nedjelju Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Plovilo u kojemu su se nalazili bilo je na putu iz Džibutija prema Jemenu, objavio je IOM. Među poginulima su 52 muškaraca, 42 žene i 15 djece.

"Ovo je strašan gubitak života", rekao je Alexandre Coissac, voditelj misije IOM-a u Džibutiju.

"Naši su timovi na terenu zajedno s lokalnim vlastima da bi pružili hitnu pomoć. Ova je tragedija snažan podsjetnik na opasnosti s kojima su suočeni migranti na tome migracijskom koridoru kada kreću za boljim životnim i ekonomskim prilikama."

Prema riječima preživjelih plovilo se prevrnulo u četvrtak navečer kod mjesta Guhere, sjeverno od Obocka.

Brodolom je preživjelo više od 80 ljudi. IOM je prenio da su državljani Etiopije.

Džibuti je polazišna točka takozvane istočne migracijske rute koja vodi od Afričkog roga preko tjesnaca Bab-el-Mandeb do Arapskog poluotoka.

IOM je nedavno izvijestio da je u tri tjedna u Džibuti iz Etiopije stiglo više od 20.000 migranata. I stanovnici Somalije često nastoje preko luke Džibuti doći do odredišta poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Omana. Na tako opasan put često se odlučuju u potrazi za poslom i većom životnom stabilnošću.

Prema podacima projekta IOM-a "Nestali migranti" (Missing Migrants) na ovoj je ruti u 2025. godini život izgubilo ili se vodi kao nestalo više od 900 migranata.