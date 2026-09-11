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UŽAS NA A3! Sudar kod Nove Gradiške: Osoba prikliještena u autu, spašavaju je vatrogasci...

Piše Luka Safundžić,
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UŽAS NA A3! Sudar kod Nove Gradiške: Osoba prikliještena u autu, spašavaju je vatrogasci...
Foto: 24sata
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Policija je potvrdila kako su u nesreći sudjelovali osobni i teretni automobil...

Brodsko-posavska policija izvijestila je kako je u petak navečer na autocesti iza 22:30 došlo do prometne nesreće. 

Nesreća u kojoj su sudjelovali teretni i osobni automobil dogodila se na 167 km sjeverne kolničke trake kod čvora Nova Gradiška.

- Prilikom nesreće jedna osoba ostala je priklještena u osobnom automobilu - rekla je policija. 

Dodaju da su na mjesto događaja upućeni policajci, Hitna ali i vatrogasci.

- Slijedi očevid - zaključila je PU brodsko-posavska.

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