Obavijesti

News

Komentari 0
NE ZNA SE UZROK TRAGEDIJE

STRAVA NA MALDIVIMA Petero Talijana poginulo na ronjenju!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
STRAVA NA MALDIVIMA Petero Talijana poginulo na ronjenju!
5
Foto: Facebook, Instagram, Canva

Jedno tijelo pronađeno je u špilji na oko 60 metara dubine, pretpostavlja se da su i tijela ostalih stradalih u blizini, vlasti operaciju izvlačenja opisuju kao izuzetno zahtjevnu zbog opasnih uvjeta...

Petero talijanskih državljana poginulo je u užasnoj nesreći tijekom ronjenja na Maldivima. Skupina ronilaca nestala je tijekom istraživanja podvodnih špilja u atolu Vaavu. Ronioci su se spustili na dubinu od oko 50 metara, nakon toga nisu isplivali...

Jedno tijelo pronađeno je u špilji na oko 60 metara dubine, pretpostavlja se da su i tijela ostalih stradalih u blizini, vlasti operaciju izvlačenja opisuju kao izuzetno zahtjevnu zbog opasnih uvjeta.

Talijani su zaronili u četvrtak ujutro, vremenski uvjeti i nisu bili najpovoljniji, na snazi je bilo žuto upozorenje zbog nemirnog mora. Posada broda za ronjenje kontaktirala je vlasti naon što se ekipa nije vratila iz zarona.

Monica Montefalcone
Monica Montefalcone | Foto: Facebook
Gianluca Benedetti
Gianluca Benedetti | Foto: Facebook

Život su izgubile Monica Montefalcone, profesorica morske biologije na Sveučilištu u Genovi i njezina kći Giorgia Sommacal. Među žrtvama su Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti i Federico Gualtieri.

Muriel Oddenino
Muriel Oddenino | Foto: Facebook

Uzrok tragedije nije poznat. Nagađa se kako je možda došlo do iznenadne jake morske struje, kako su možda izgubili orijentaciju unutar špilje...

Federico Gualtieri
Federico Gualtieri | Foto: Facebook
Giorgia Sommacal
Giorgia Sommacal | Foto: Instagram
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!
TRAŽE ISTRAŽNI ZATVOR

Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!

Dosta je rastresena, jako teško to sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu, rekao je odvjetnik uhićene djevojke
FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!
TUKLA GA U CENTRU ZAGREBA

FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!

U četvrtak je na Županijski sud u Zagrebu dovedena 20-godišnja djevojka koja je brutalno napala filipinskog turista u centru Zagreba. Za vrijeme dolaska na sud imala je osmijeh na licu... Određen joj je istražni zatvor.
Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje... Gdje će svi parkirati?'
OGLASILI SE I IZ GRADA

Bura oko Thompsonova nastupa u Zaprešiću: 'Zar nije mogao biti drugdje... Gdje će svi parkirati?'

Dok dio željno iščekuje koncert, drugi građani se govore kako stadion nema dovoljno kapaciteta te da nema parkinga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026