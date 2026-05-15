STRAVA NA MALDIVIMA Petero Talijana poginulo na ronjenju!

Petero talijanskih državljana poginulo je u užasnoj nesreći tijekom ronjenja na Maldivima. Skupina ronilaca nestala je tijekom istraživanja podvodnih špilja u atolu Vaavu. Ronioci su se spustili na dubinu od oko 50 metara, nakon toga nisu isplivali...

Jedno tijelo pronađeno je u špilji na oko 60 metara dubine, pretpostavlja se da su i tijela ostalih stradalih u blizini, vlasti operaciju izvlačenja opisuju kao izuzetno zahtjevnu zbog opasnih uvjeta.

Talijani su zaronili u četvrtak ujutro, vremenski uvjeti i nisu bili najpovoljniji, na snazi je bilo žuto upozorenje zbog nemirnog mora. Posada broda za ronjenje kontaktirala je vlasti naon što se ekipa nije vratila iz zarona.

Život su izgubile Monica Montefalcone, profesorica morske biologije na Sveučilištu u Genovi i njezina kći Giorgia Sommacal. Među žrtvama su Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti i Federico Gualtieri.

Uzrok tragedije nije poznat. Nagađa se kako je možda došlo do iznenadne jake morske struje, kako su možda izgubili orijentaciju unutar špilje...

