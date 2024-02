Užas na partyju: 'Nešto su mi stavili u piće. Skidali su me i snimali. Policija me ismijala!'

Geovana Pontes (19), brazilska influencerica i Instagram zvijezda tvrdi da su je drogirali i zlostavljali na partyju u Saou Paulu, piše Oglobo.

Foto: Instagram

Geovana je objavila i fotografije ozljeda za koje tvrdi da je zadobila na farmi gdje su je zlostavljali ostali influenceri.

Kaže kako su je zlostavljala četvorica muškaraca.

- Nešto su mi ubacili u piće. Gubila sam svijest, nisam mogla kontrolirati tijelo dok su me skidali. Bilo ih je sedam ili osam, počeli su me snimati dok me skidaju. Četvorica su me zlostavljala. Ničega se ne sjećam. Svi su pili, ali samo se meni ovo dogodilo - izjavila je Brazilka.

Foto: Instagram

Sve je prijavila policiji koja ju je, kako tvrdi, ispitivala šest sati. Kaže kako su joj prijetili ljudi sa zabave nakon što je prica izašla u javnost i nije se usudila prijaviti ih za silovanje, već samo za seksualni napad, pišu brazilski mediji.

- Rekli su da ce mi se nešto dogoditi ako objavim još jednu sliku - rekla je Brazilka koju na Instagramu prati 250 tisuća ljudi.

Foto: Instagram

Njezin odvjetnik tvrdi da policija isprva uopće nije htjela reagirati na prijavu o seksualnom napadu!

- To je apsurdno! Uopće nisu reagirali. Držali su je šest sati u stanici - rekao je odvjetnik Igor Jose.

Policija iz Sao Paulo objavila je da je istraga u tijeku i da ce ispitati sve osumnjičene.