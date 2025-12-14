Pucnjava na popularnoj plaži u Sydneyju: Najmanje 10 mrtvih, pojavile su se snimke horora

STIGLA POLICIJA

Navodno je jedan napadač upucan i smrtno stradao, dok je drugi ranjen, u pritvoru je i o njemu se trenutačno brinu hitne službe.

NewsWire doznaje da civili priskaču u pomoć ozlijeđenim nevinim žrtvama. Izvori navode da ima više stradalih. Na snimci se vidi kako policija pruža pomoć dvojici muškaraca koji leže na tlu, pri čemu se ispod jednog od njih nalazi sačmarica, a po tlu su razasute brojne ispaljene čahure sačmarice.

Može se čuti prolaznik kako viče "razbij ga, jeb**e", prije nego što prilazi muškarac bez majice i udara nogom muškarca koji leži na tlu, nakon čega ga policija odvaja.

U priopćenju je premijer Anthony Albanese rekao: "Svjesni smo aktivne sigurnosne situacije u Bondiju."

"Pozivamo ljude u blizini da slijede informacije Policije Novog Južnog Walesa", rekao je.

Premijer savezne države NSW, Chris Minns, izjavio je da su "izvješća i snimke koje večeras dolaze iz Bondija duboko uznemirujuće".

Policija i hitne službe reagiraju, a javnost bi trebala slijediti službene upute.

Javnost ćemo obavijestiti čim bude dostupno više informacija.

Jedna majka, čije su dvije kćeri bile s prijateljima i uživale u noćnom kupanju, rekla je da je izbila panika kada su se začuli pucnjevi.

"Jedna žena ih je zgrabila i rekla im da bježe", rekla je majka.

"Vidjele su pištolj i sada se skrivaju u jednoj kući."

Žena je rekla da joj je kći poslala poruku kako bi je obavijestila da su se sklonile u kuću lokalnog stanovnika.

"Došlo je do pucnjave u Bondiju, ali svi smo sigurni, ne brini, trenutačno smo u nečijoj kući", stajalo je u poruci.

Majka je rekla da je razgovarala sa ženom koja je sklonila njezine kćeri i rekla joj da ih ne dolazi pokupiti "jer je sve bilo zatvoreno".

"Gledala sam pucnjavu na Brownu (Sveučilište Brown u SAD-u) … ali ni u najluđim snovima nisam mislila da će biti blizu pucnjave u Bondiju", rekla je majka.