Obavijesti

News

Komentari 14
VIŠE JE RANJENIH

Užas na švicarskom skijalištu: Više mrtvih u eksploziji u baru

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Užas na švicarskom skijalištu: Više mrtvih u eksploziji u baru
Foto: 24sata

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane

Novogodišnje slavlje u luksuznom švicarskom skijalištu Crans-Montana tragično je prekinuto u ranim jutarnjim satima kada je snažna eksplozija odjeknula u jednom od popularnih barova, usmrtivši nekoliko osoba i ozlijedivši brojne druge.

Švicarska policija potvrdila je tragične posljedice, a velika spasilačka akcija i istraga su u tijeku.

Detonacija u jeku novogodišnje proslave

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane. Ovo mondeno skijalište, smješteno u kantonu Wallis u jugozapadnoj Švicarskoj, udaljeno je oko dva sata vožnje od glavnog grada Berna i desetljećima privlači goste iz cijelog svijeta.

Odmah nakon detonacije, na mjesto događaja upućene su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Švicarski mediji objavili su snimke koje prikazuju zgradu u plamenu i kaotične prizore dok su spasioci pokušavali pomoći unesrećenima.

Uzrok eksplozije još istražuju

Prema prvim službenim informacijama iz policije kantona Wallis, uzrok eksplozije zasad nije poznat. Istražitelji su na terenu i osiguravaju područje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. U tijeku je prikupljanje dokaza i ispitivanje svjedoka koji su se u trenutku nesreće nalazili u blizini bara.

Na društvenim mrežama pojavile su se nepotvrđene glasine kako bi uzrok mogao biti povezan s novogodišnjim vatrometom koji je nepropisno aktiviran, no vlasti su pozvale na oprez i zamolile javnost da ne širi neprovjerene informacije dok službena istraga ne bude dovršena. Policija je u priopćenju navela kako je "intervencija još u tijeku" te da je prioritet zbrinjavanje ozlijeđenih i potraga za mogućim žrtvama pod ruševinama.

Vlasti su također uspostavile hitnu telefonsku liniju za obitelji i prijatelje koji pokušavaju dobiti informacije o svojim najmilijima koji su se u vrijeme eksplozije mogli nalaziti u Crans-Montani. Očekuje se da će više detalja o broju žrtava i uzrocima ove teške nesreće biti poznato tijekom dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda
SKRIVENA REZIDENCIJA

Pogledajte unutrašnjost Putinove vile koja je navodno bila meta: Kič i zlato posvuda

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru.  Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Ali mu je najdraža...
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti
VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva
UKRAJINSKI NAPAD

VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva

Jedan od najznačajnijih ciljeva bio je pogon Slavneft-YANOS u samom gradu Jaroslavlju. Riječ je o jednoj od pet najvećih rafinerija u Rusiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026