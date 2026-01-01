Užas na švicarskom skijalištu: Više mrtvih u eksploziji u baru

Novogodišnje slavlje u luksuznom švicarskom skijalištu Crans-Montana tragično je prekinuto u ranim jutarnjim satima kada je snažna eksplozija odjeknula u jednom od popularnih barova, usmrtivši nekoliko osoba i ozlijedivši brojne druge.

Švicarska policija potvrdila je tragične posljedice, a velika spasilačka akcija i istraga su u tijeku.

Detonacija u jeku novogodišnje proslave

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane. Ovo mondeno skijalište, smješteno u kantonu Wallis u jugozapadnoj Švicarskoj, udaljeno je oko dva sata vožnje od glavnog grada Berna i desetljećima privlači goste iz cijelog svijeta.

Odmah nakon detonacije, na mjesto događaja upućene su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Švicarski mediji objavili su snimke koje prikazuju zgradu u plamenu i kaotične prizore dok su spasioci pokušavali pomoći unesrećenima.

Uzrok eksplozije još istražuju

Prema prvim službenim informacijama iz policije kantona Wallis, uzrok eksplozije zasad nije poznat. Istražitelji su na terenu i osiguravaju područje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. U tijeku je prikupljanje dokaza i ispitivanje svjedoka koji su se u trenutku nesreće nalazili u blizini bara.

Na društvenim mrežama pojavile su se nepotvrđene glasine kako bi uzrok mogao biti povezan s novogodišnjim vatrometom koji je nepropisno aktiviran, no vlasti su pozvale na oprez i zamolile javnost da ne širi neprovjerene informacije dok službena istraga ne bude dovršena. Policija je u priopćenju navela kako je "intervencija još u tijeku" te da je prioritet zbrinjavanje ozlijeđenih i potraga za mogućim žrtvama pod ruševinama.

Vlasti su također uspostavile hitnu telefonsku liniju za obitelji i prijatelje koji pokušavaju dobiti informacije o svojim najmilijima koji su se u vrijeme eksplozije mogli nalaziti u Crans-Montani. Očekuje se da će više detalja o broju žrtava i uzrocima ove teške nesreće biti poznato tijekom dana.